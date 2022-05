Julian Nagelsmann rechnet weiter mit einem Verbleib des angeblich wechselwilligen Weltfußballers: " Er ist ganz normal in meinen Planungen drin ", sagte der Trainer am Freitag (13.05.2022) und verwies auf "die vertragliche Situation": Lewandowski ist noch bis 2023 an den FC Bayern München gebunden.

Medienberichten zufolge soll der 33-Jährige die Münchner verlassen und in diesem Sommer zum FC Barcelona wechseln wollen. " Die Haltung des Klubs und meine ist bekannt ", sagte Nagelsmann dazu. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte mehrfach betont, der Ausnahmestürmer werde nicht vor dessen Vertragsende abgegeben.