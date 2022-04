Abwehr - Josko Gvardiol (RB Leipzig): Der 20-jährige Kroate ist aus Leipzigs Abwehrreihe nicht mehr wegzudenken. Auch in Dortmund räumte Gvardiol kompromisslos alles ab, was ihm in den Weg kam (19 Zweikämpfe) und lieferte mit 11,2 Kilometern auch noch ein enormes Pensum für einen nominellen Innenverteidiger ab.