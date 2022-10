Versammlung des FC Bayern München Hoeneß schimpft: "Sind nicht bei Amnesty International" Stand: 16.10.2022 08:51 Uhr

Nach einer sachlichen Versammlung des FC Bayern München brach es doch noch aus Uli Hoeneß heraus. Einem Katar-Kritiker rief er zu: "Das ist der Fußballclub Bayern München und nicht die Generalversammlung von Amnesty International."

Bayern-Mitglied Michael Ott, der das Sponsoring durch den Golfstaat seit Jahren beendet sehen möchte, sprach von "bösen Worten," die der Ehrenpräsident an ihn gerichtet habe. Ott bestätigte den oben erwähnten Wortlaut.

Jahreshauptversammlung Katar bleibt Reizthema beim FC Bayern Der große Zoff bei der Jahreshauptversammlung blieb dieses Mal aus. Die anstehende Vertragsverlängerung mit Katar sorgte zwar für unangenehme Fragen, führte aber zu keinem Eklat wie im Vorjahr. Diskutiert wurde kontrovers, aber sachlich.

Er habe erwidert, dass sich "auch der Fußballclub Bayern München an die Menschrechte halten solle ", aber das habe Hoeneß nicht gehört, weil er "schon wieder weggelaufen" sei.

Ott wollte schon auf der tumultartigen Jahreshauptversammlung 2021 einen Spontanantrag einbringen, um die Mitglieder über den bei einem Teil der Münchner Fans sehr umstrittenen Sponsorenvertrag des FC Bayern mit der staatlichen Fluglinie Qatar Airways abstimmen zu lassen. Das ließ das Präsidium um Herbert Hainer seinerzeit nicht zu.

Am Samstagabend (15.10.2022) fragte Ott den mit einem deutlich schwächeren Ergebnis als im Vorjahr wiedergewählten Präsidenten Hainer nun direkt, ob er den Vertrag - Stand jetzt - verlängern würde. "Diese Frage kann ich heute nicht mit Ja oder Nein beantworten" , antwortete Hainer. Der Präsiden hielt das Auftreten des kritischen Vereinsmitglieds Ott in der aktuellen Versammlung für okay.

"Eher Tendenz zur Verlängerung"

Aus den Äußerungen der Vereinsführung um Kahn und Hainer habe er eher "die Tendenz zur Verlängerung" der Partnerschaft mit der katarischen Fluglinie herausgehört, sagte Ott. Die Frage nach Plan B sei von den Verantwortlichen schließlich "umschifft" worden. Er beklagte, dass der FC Bayern seitens Katar "instrumentalisiert" werde. Das sei aus seiner Sicht "inakzeptabel" .

Vorstandschef Kahn verwies in seiner Rede auf "Fortschritte bei Arbeitsrechten und Menschenrechten" im WM-Gastgeberland Katar. Daran habe auch der FC Bayern einen Anteil. Laut Ott bewirken eher die Fans mit ihrer Kritik etwas in dem Emirat, in dem vom 20. November bis 18. Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet.