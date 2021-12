Demut war schnell wieder vergessen

Trotz allem geht Seifert mit einigem Wehmut, wie er sagt. Seinen ursprünglich erst für Sommer 2022, dann um ein halbes Jahr vorgezogenen Ausstieg hat er angeblich bereits über die Weihnachtstage 2019 entschieden. Der Grund: Er wollte einfach in seinem Arbeitsleben noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen. Corona hielt erst einige Monate später Einzug.

Diese Krise war für ihn "physisch und psychisch die größte Herausforderung". Gemeinsam mit dem DFB, vor allem mit Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer, setzte die DFL ein Hygienekonzept um, das bald weltweit in den Profiligen Nachahmer fand. Vorgehalten wurde dem Krisenmanager in dieser Phase, dass er häufig den Begriff Demut nutzte, der dann allerdings von den meisten Protagonisten der Branche schnell wieder vergessen wurde.

Schwieriger Umgang mit Kritik

Mit Kritik umzugehen, ist Seifert oft schwergefallen. Im besten Fall reagierte er schmallippig oder scharfzüngig. Er setzt dem dann gerne die indirekte Attacke, die versteckte Spitze entgegen, die wie so manche ironische Attitüde zu seinem Standardrepertoire zählt. Dass ihm diese Eigenschaft als Arroganz ausgelegt wird, hat den selbstbewussten Vermarktungsprofi nie gestört.

Im Laufe der Jahre hat sich Seifert zum alleinigen Repräsentanten der DFL entwickelt. Aus einer zeitweise bis zu vierköpfigen Geschäftsführung blieb am Ende nur er übrig. Als die Position von Liga-Präsident Reinhard Rauball im Sommer 2019 wegfiel, war er das einzige Sprachrohr.

Donata Hopfen fängt am 1. Januar an

Wenn seine Nachfolgerin Donata Hopfen ad hoc all seine Aufgabenfelder allein beackern soll, muss die Medienmanagerin scheitern. Deshalb ist auch geplant, dass Hopfen nach ihrer Einarbeitungszeit sich einen Partner oder Partnerin an die Seite holt - der Aufsichtsrat hat für eine zweiköpfige Geschäftsführung schon grünes Licht gegeben. Seifert hält jede Skepsis an seiner Nachfolgerin für unangebracht, sieht in der 44-Jährigen eine "gut vernetzte, extrem engagierte Managerin".

Doch die gebürtige Hamburgerin wird anfänglich vielleicht dieselbe Erfahrung wie der junge Seifert machen, der sich an seine Vorstellungsrunde am Frankfurter Flughafen 2005 durch den ehemaligen Liga-Vorsitzenden Wilfried Straub noch gut erinnern kann. Weil er von der KarstadtQuelle New Media AG kam, habe der Mainzer Manager Christian Heidel gespottet, ob er denn dort aus der Hosenabteilung käme. So etwas muss man als Quereinsteiger eben aushalten.