Nkunku trifft doppelt Erster Sieg für Leipzig, Wolfsburg wartet weiter Stand: 27.08.2022 17:24 Uhr

RB Leipzig hat durch zwei Tore von Christopher Nkunku den ersten Erfolg der Saison gefeiert, der VfL Wolfsburg bleibt weiter sieglos.

Durch das 2:0 (1:0) klettert Leipzig mit nun fünf Punkten ans obere Ende der unteren Tabellenhälfte. Wolfsburg bleibt mit zwei Zählern unten drin.

VAR erkennt Handspiel - Elfmeter für Leipzig

Nkunku brachte Leipzig vom Elfmeterpunkt in Führung (5.). In einer zunächst unübersichtlichen Situation hatte der Video-Assistent (VAR) ein Handspiel von Maxence Lacroix erkannt.

Dani Olmo verpasste in der 15. Minute das 2:0, nach einem Patzer von Wolfsburgs Micky van de Ven schoss er freistehend am Tor vorbei. Leipzig ließ noch weitere Gelegenheiten aus. "Wir haben nach Stuttgart vermutet, dass wir schon am Maximum an vergebenen Großchancen waren, aber da wurden wir eines Besseren belehrt" , sagte Leipzigs Trainer Domenico Tedesco. "Wir müssen den Sack früher zumachen."

VfL nach der Pause etwas stärker

Wolfsburg brachte erst nach der Pause etwas Spannung ins Spiel. Omar Marmoush schoss knapp am am linken Pfosten vorbei (50.), Lukas Nmecha prüfte Torwart Janis Blaswich per Kopf (58.), Josip Brekalo scheiterte mit einem abgefälschten Distanzschuss ebenfalls an Blaswich (61.).

So nutzte Leipzig die Gelegenheit zum Sieg: Timo Werners Hereingabe von rechts landete abgefälscht bei Nkunku, der die Partie spät entschied (90.). "Wir haben am Schluss zu viele individuelle Fehler begangen" , sagte Wolfsburgs Torwart Niko Kovac. "Es hätte auch noch höher ausgehen können. Wir müssen nächste Woche mehr mitnehmen."

Wolfsburg empfängt Köln, Leipzig in Frankfurt

Am 5. Spieltag sind sowohl Wolfsburg als auch Leipzig am Samstag gefordert (03.09.2022). Während Wolfsburg am Nachmittag den 1. FC Köln empfängt (15.30 Uhr), ist RB Leipzig am Abend bei Eintracht Frankfurt gefordert (18.30 Uhr).