Dortmunder Auswärtssieg BVB bleibt oben dran, Hertha weiter sieglos Stand: 27.08.2022 18:03 Uhr

Borussia Dortmund hat durch einen Sieg bei Hertha BSC den Anschluss an die Bundesligaspitze gehalten, Hertha bleibt sieglos in der Abstiegszone.

Der BVB gewann durch ein Tor von Anthony Modeste mit 1:0 (1:0) in Berlin und verbesserte sich mit nun neun Punkten vorerst auf Rang fünf. Hertha ist ohne Sieg und mit nur einem Zähler weiter Tabellenvorletzter vor Schlusslicht VfL Bochum.

"Ich freue mich über mein erstes Tor. Es hat seine Zeit gedauert, aber es war sehr wichtig" , sagte Modeste bei Sky und meinte mit Blick auf Edin Terzic: "Ich habe so viel auf den Deckel gekriegt, aber der Trainer war immer für mich da."

Dortmund geht hochüberlegen in Führung

Dortmund war von Beginn an die klar überlegene Mannschaft und hatte zahlreiche gute Chancen. Marco Reus scheiterte in der 15. Minute an der Latte, als er von der Strafraumgrenze geschossen hatte. Salih Özcans Seitfallzieher landete wenig später am Pfosten des Berliner Tores (20.). Anthony Modeste scheiterte bei einer Großchance an Torwart Oliver Christensen (22.) und zielte bei einer weiteren am Tor vorbei (25.).

Dann aber gelang dem BVB die Führung: Özcan flankte von rechts, Modeste köpfte aus sieben Metern ins Tor (32.).

BVB lässt weitere Chancen aus, Hertha nutzt das nicht

Dortmund hatte die Hertha auch nach der Pause weitgehend im Griff. Adeyemi vergab in der 58. Minute die nächste Großchance - zunächst hielt Christensen, dann schoss Adeyemi über das Tor. "Es war definitiv wichtig, heute eine Leistungssteigerung zu zeigen im Vergleich zu dem, was wir letzte Woche abgeliefert haben" , sagte BVB-Trainer Terzic. "Das ist uns gelungen. Ich finde, es war ein verdienter Sieg, es waren viele Dinge, die deutlich besser waren. Allerdings haben wir es nicht geschafft, den Sack zuzumachen."

Stevan Jovetić hatte eine der wenigen Möglichkeiten zum Ausgleich: Er schoss halbrechts aus 15 Metern, BVB-Torwart Gregor Kobel parierte jedoch (70.). Die Dortmunder sorgten dann weiter dafür, dass es nur bei der 1:0-Führung blieb, indem Bellingham (73.) und Reus (74.) weitere Großchancen vergaben.

Dass es beim BVB-Sieg blieb, lag am Ende auch an der Hertha. Marco Richter hätte die schwache Dortmunder Chancenverwertung bestrafen können, aber er scheiterte auch an Kobel, der den Ball gegen die Oberkante der Latte lenkte (79.). "Wir haben dem Gegner mit seiner Qualität Torchancen ermöglicht. In der zweiten Halbzeit war es dann ein offener Fight" , sagte Herthas Trainer Sandro Schwarz.

BVB gegen TSG, Hertha beim FCA

Am 5. Spieltag erwartet Borussia Dortmund am kommenden Freitag (02.09., 20.30 Uhr) die TSG Hoffenheim. Hertha BSC spielt am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr).