Bundesliga VfB Stuttgart in Frankfurt wieder mit Sosa Stand: 09.03.2023 13:44 Uhr

Stuttgart (dpa) Der VfB Stuttgart kann im Spiel bei Eintracht Frankfurt bis auf den weiter angeschlagenen Torjäger Serhou Guirassy seine beste Elf aufbieten. Der kroatische Nationalspieler Borna Sosa kehrt nach einer Gelbsperre zurück und könnte wieder auf der linken Abwehrseite spielen.

Erneut fehlen wird der Rechtsverteidiger Pascal Stenzel wegen muskulärer Probleme, erklärte VfB-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag. Den unter einer Adduktorenverletzung leidenden Guirassy erwartet der 57-Jährige frühestens nach dem anschließenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg zurück.

Der VfB will in Frankfurt gegen den Champions-League-Achtelfinalisten seine seit rund 15 Monaten andauernde Negativserie in der Fremde beenden. Seit dem 2:0 am 11. Dezember 2021 in Wolfsburg blieb Stuttgart in 21 Auswärtsspielen ohne Sieg. Labbadia räumte ein, dass sich das auch mental auf seine Profis auswirkt. "Wenn du auswärts Erfolgserlebnisse hast, fährst du da ganz anders hin als in der jetzigen Situation, wo du lange nicht gewonnen hast", sagte er. Seine Mannschaft solle die Begegnung so angehen, als wäre es ein Heimspiel.