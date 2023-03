Nationalmannschaft Vagnoman und Nmecha von Nominierung überrascht Stand: 18.03.2023 18:46 Uhr

Für Josha Vagnoman vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und dem Wolfsburger Felix Nmecha kam die Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft völlig überraschend.

"Ich ging eigentlich davon aus, dass ich bei der U21 dabei bin. Ich habe gerade nicht viel Spielzeit. Ich werde trotzdem mit Selbstvertrauen anreisen und zeigen, was ich kann", sagte Vagnoman, der beim 0:1 des VfB gegen den VfL Wolfsburg wieder nur eingewechselt wurde, dem TV-Sender Sky.

Auch Nmecha hatte nicht mit einem Anruf von Bundestrainer Hansi Flick gerechnet. "Ich war gerade in meinem Zimmer beim Beten. Dann habe ich den Anruf gekriegt, für mich war das ein großer Moment. Ich kannte die Nummer noch nicht. Es war ein großer Schock."

Bundestrainer Hansi Flick hatte unter anderem Vagnoman und Nmecha am Freitag überraschend für den Neuanfang nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft in Katar nominiert. Beide stehen im Kader für die Testpartien am 25. März in Mainz gegen Peru und drei Tage später in Köln gegen Belgien.