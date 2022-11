Premier League Ronaldo fühlt sich von Manchester United "verraten" Stand: 14.11.2022 07:58 Uhr

Cristiano Ronaldo übt heftige Kritik an seinem Trainer bei Manchester United. Insgesamt sieht er den Klub auf dem absteigenden Ast.

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich mit brisanten Aussagen wohl endgültig beim englischen Rekordmeister Manchester United ins Abseits gestellt. In einem Interview sagte der 37 Jahre alte Portugiese, er fühle sich " verraten ". Der Torjäger bezog dies auf den niederländischen Trainer Erik ten Haag und "zwei, drei andere Leute rings um den Klub" . Das vorab veröffentlichte Interview des Senders "TalkTV" wird in zwei Teilen am Mittwoch (16.11.2022) und Donnerstag ausgestrahlt.

Kein Respekt vor ten Hag

Ten Hag war vor dieser Saison zu Manchester United gekommen und setzt Ronaldo nicht mehr regelmäßig als Stammspieler ein. Ronaldo hatte daraufhin sogar einmal seine Einwechslung verweigert. Ein möglicher Transfer im vergangenen Sommer war nicht zustande gekommen.

Die Menschen sollten die Wahrheit hören, sagte Ronaldo nun. "Ja, ich fühlte mich verraten, und ich hatte das Gefühl, dass mich einige Leute hier nicht wollen. Nicht nur dieses Jahr, sondern auch voriges Jahr." Für ten Hag habe er keinen Respekt, weil dieser ihn auch nicht respektiere.

Noch nie von Rangnick gehört

Über den einstigen Interimstrainer Ralf Rangnick, der vor seinem Amtsantritt als Nationaltrainer Österreichs auch als Berater für United tätig war, sagte Ronaldo: "Wenn Du nicht mal Trainer bist, wie kannst Du dann der Boss von Manchester United sein? Ich hatte noch nie von ihm gehört."

In dem 90-minütigen Interview betonte Ronaldo, er liebe Manchester United, die Fans seien immer auf seiner Seite. "Ich will das Beste für den Klub" , sagte der zuvor bei Real Madrid und Juventus Turin tätige Portugiese über seine Rückkehr nach Manchester, wo er einst zu einem internationalen Star reifte.

Seit der einstige Erfolgstrainer Alex Ferguson den Klub verlassen habe, sehe er keine Entwicklung mehr. Der Verein sei auf einem Weg, den er nicht verdiene. Das wisse Ferguson, das wisse jeder. "Die Leute, die das nicht sehen - das ist so, weil sie es nicht sehen möchten. Sie sind blind" , sagte Ronaldo.