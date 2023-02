Nach sieben Spielen ohne Sieg Premier League - Leeds trennt sich von Trainer Marsch Stand: 06.02.2023 16:18 Uhr

Seit sieben Spielen ohne Sieg: Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer des Premier-League-Club Leeds United. Die Verbindung hielt nicht einmal ein Jahr. Das verkündete der Tabellen-17. am Montag (06.02.2023) in einer kurzen Mitteilung auf der Vereinswebsite.

Marsch war im Februar 2022 als Nachfolger des Argentiniers Marcelo Bielsa verpflichtet worden. Die vergangene Saison hatte Leeds auf dem 17. Platz abgeschlossen und war damit knapp dem Abstieg entgangen.

Nur die Tordifferenz trennt Leeds von einem Abstiegsplatz

Nun steht Leeds nach sieben sieglosen Spielen in Folge erneut auf Platz siebzehn, nur die bessere Tordifferenz trennt den Klub von einem direkten Abstiegsplatz. In 20 Spielen gelangen Leeds in dieser Saison unter Marsch nur vier Siege - zu wenig für die Ansprüche des Vereins, der seine Mannschaft im Winter personell verstärkt hatte, unter anderem mit dem Ex-Schalker Weston McKennie und dem Ex-Hoffenheimer Georginio Rutter.

Vor seiner Zeit bei Leeds hatte der US-Amerikaner Marsch unter anderem die New York Red Bulls, Red Bull Salzburg und Bundesligist RB Leipzig trainiert, bei dem der 49-Jährige allerdings nach nur einem halben Jahr beurlaubt wurde.