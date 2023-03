2. Liga 96-Fans randalieren nach Derby-Niederlage am eigenen Stadion Stand: 19.03.2023 21:40 Uhr

Nach der Derby-Niederlage bei Eintracht Braunschweig haben Fans des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 kurz nach der Rückkehr der Mannschaft am eigenen Stadion randaliert.

Auf Fotos und Videos ist zu sehen, wie sie Pyrotechnik und Feuerwerkskörper hinter den Zaun der Heinz von Heiden Arena werfen. Die Polizei setzte auch Wasserwerfer ein, um die Anhänger zurückzudrängen.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung traten nach Beruhigung der Lage auch mehrere 96-Spieler, Trainer Stefan Leitl und Sportdirektor Marcus Mann an den Zaun, um mit den Anhängern zu reden. Die 96er hatten am Nachmittag in der 2. Bundesliga mit 0:1 (0:0) beim Erzrivalen verloren, das entscheidende Tor für die Braunschweiger schoss Jannis Nikolaou erst in der Nachspielzeit der Partie.