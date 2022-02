Profiklubs im Fußball und die Kölner Haie im Eishockey waren zuvor in mehreren Bundesländern rechtlich gegen die Einschränkungen vorgegangen. Klubs in zahlreichen Sportarten kritisierten die Regelungen als unangemessen und sahen sich wirtschaftlich durch fehlende Einnahmen geschädigt.

Der 1. FC Köln ging mit einem Eilantrag gegen die derzeit gültigen Regelungen in Nordrhein-Westfalen vor, die derzeit maximal 10.000 Fans im Stadion erlauben. Das Oberverwaltungsgericht Münster will noch vor dem nächsten Heimspiel der Kölner am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt über den Eilantrag entscheiden. Das Land habe noch bis Mittwoch 24 Uhr Zeit für eine Stellungnahme, sagte eine Gerichtssprecherin. Anschließend werde das Gericht einen Beschluss fassen. Wann genau, sei derzeit offen.

Leipzig mit halbvollem Stadion in der Europa League

In Sachsen war RB Leipzig erfolgreich gegen die Beschränkungen der sächsischen Landesregierung vorgegangen. Der Klub kann nun für das nächste Heimspiel mit einem halbvollen Stadion planen. Wie der Klub bekannt gab, erteilte das Gesundheitsamt der Stadt die Genehmigung für eine 50-prozentige Auslastung. Das Europa-League-Zwischenrundenspiel am Donnerstag (21 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastian können damit 24.758 Fans verfolgen. Beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (3:1) am vergangenen Freitag waren die maximal erlaubten 15.000 Menschen anwesend.

Quelle: red