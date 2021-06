Wie die französische Zeitung am späten Samstagabend (19.06.2021) berichtete, sollen während des Spiels zwischen Ungarn und Frankreich in Budapest aus einem Block mit ungarischen Fans in Budapest immer wieder Affenlaute von den Rängen ertönt sein, wenn Kanté oder Pogba am Ball waren.

L'Équipe - Affenlaute gegen Kanté und Pogba

L'Équipe berief sich auf Aussagen von Fotografen im Stadion, die sich offenbar direkt in der Nähe eines ungarischen Fanblocks aufhielten, aus dem die rassistischen Beleidigungen kamen. Die Affenlaute seien im Rest des voll besetzten Stadions schwer zu hören gewesen, wegen des Lärms der mehr als 50.000 Fans.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch Frankreichs Top-Stürmer Kylian Mbappé soll rassistisch beleidigt worden sein, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, unter Berufung auf einen ihrer Reporter aus dem Stadion. Demnach waren auch Beleidigungen gegen Karim Benzema zu hören.

Schon beim ersten Gruppenspiel in Budapest hatten portugiesische Medien berichtet, dass Superstar Cristiano Ronaldo von einigen Zuschauern in der Puskas Arena übel angefeindet wurde.

red/dpa | Stand: 20.06.2021, 07:49