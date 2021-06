Im Duell der Verlierer des ersten Spieltags der Euro-Gruppe C siegte die Ukraine am Donnerstag (17.06.2021) vor 13.000 Zuschauern in Bukarest mit 2:1 (2:0) gegen Nordmazedonien. Der Ex-Dortmunder Andrey Yarmolenko (29.) brachte die Ukraine in Führung, Roman Yaremchuk (34.) erhöhte auf 2:0. Beide haben nun je zwei EM -Treffer auf dem Konto. Mazedoniens Ezgjan Alioski (57.) verkürzte per Nachschuss, nachdem Ukraines Schlussmann Georgiy Bushchan zunächst seinen Strafstoß pariert hatte.

Sowohl die Ukraine nach dem 2:3 gegen die Niederlande als auch Nordmazedonien nach dem 1:3 gegen Österreich brauchten drei Punkte, um die Chance aufs Achtelfinale zu erhalten. Ukraines Trainer Andrej Schewtschenko hatte denn auch angekündigt: "Wir müssen Risiko eingehen."

Ukraine geht ins Risiko

Und das taten die Ukrainer und drängten vom Anpfiff weg auf die Führung, belagerten phasenweise das mazadonische Tor. Die erste Chance hatte Ruslan Malinovskiy (8.) mit einem Schuss vom rechten Strafraumeck, den Nordmazedoniens Schlussmann Stole Dimitrievski am kurzen Pfosten gerade noch zur Ecke lenkte.

Doppelschlag bringt Vorentscheidung

Drei Minuten später verhinderte Stefan Ristovski den Einschlag, als er im Strafraum ein Zuspiel von Roman Yaremchuk auf den frei vorm Tor lauernden Malinovskiy mit einer beherzten Grätsche gerade noch unterband. In der 29. Minute scheiterte Yarmolenko zunächst noch freistehend an Dimitrievski, nach der folgenden Ecke staubte er zur Führung ab.

Fünf Minuten danach hebelte Yarmolenko mit einem tollen Pass auf Yaremchuk die mazedonische Hintermannschaft aus, und der vollendete aus zwölf Metern per Flachschuss ins kurze Eck. Das Sturm-Duo war der herausragende Mannschaftsteil der Ukraine. Die mazedonische Defensive bekam die beiden kaum in den Griff.

Pandev-Treffer nicht gegeben

Auf Seiten der Mazedonier unterstrich Nationalheld Goran Pandev, der sein Land im Playoffspiel gegen Georgien überhaupt zur EM geschossen hatte, wieder einmal seine Ausnahmestellung. Wenn das Team vom Balkan offensiv gefährlich wurde, war der 37-Jährige stets beteiligt. Pech hatte er in der 39. Minute, als er freistehend Ukraines Torwart Bushchan mit einem abgezockten Lupfer überwand, das Tor aber vom argentinischen Schiedsrichter Fernando Andres Rapallini zu Recht wegen vorheriger Abseitsstellung des Kapitäns nicht gegeben wurde.

Sturmlauf nach Strafstoß

Wie verwandelt kamen die Mazedonier zur zweiten Halbzeit aus der Kabine. Entsetzen dann bei den Ukrainern, als Pandev im Strafraumduell mit Oleksandr Karavayev zu Boden ging und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Ukraines Keeper Bushchan, der gegen die Niederlande bei zwei Treffern keine gute Figur gemacht hatte, parierte zunächst Ezgjan Alioskis Strafstoß, gegen den Nachschuss hatte er keine Chance.

Malinovskiy vergibt Handelfmeter

Nordmazedonien warf nun alles nach vorne, die ukrainische Abwehr schwamm bisweilen bedenklich. Das Spiel drohte zu kippen, die Ukraine hatte völlig den Faden verloren. Dazu passte, dass Malinovskiy (84.) auch noch mit einem Handelfmeter an Dimitrievski scheiterte. Daniel Avramovski hatte zuvor einen Freistoß mit dem Arm geblockt. Am Ende zitterte sich das Schewtschenko-Team zum ersten Erfolg bei dieser EURO.