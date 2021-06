Es ist ein Szenario, das in diesen Zeiten eingeplant werden musste. Schon vor dem Start der EM am Freitag beherrscht die Corona-Pandemie die Schlagzeilen. Nachdem am Dienstag die spanische Nationalmannschaft mit Kapitän Sergio Busquets einen positiven Test vermelden musste, zog Schweden wenig später mit zwei Fällen nach. Bei den Skandinaviern sind Dejan Kulusevski und Mattias Svanberg betroffen. Am Mittwoch kam dann auch noch der Spanier Diego Llorente hinzu. Vier Corona-Fälle vor dem EM-Start - und alle betreffen auch noch eine Partie der ersten Spielrunde.

Steht Spanien gegen Schweden auf der Kippe?