Neben seinem Treffer gab es für den Wolfsburger noch einen weiteren großen Moment. Als er in der 88. Minute ausgewechselt wurden, feierten ihn die niederländischen Fans mit Weghorst-Sprechchören. " Das sind sie schönsten Spiele, super Atmosphäre hier in unserer Arena in Amsterdam ", freute er sich, doch versuchte sich auch in Bescheidenheit. " Am Ende stehe ich auf dem Platz, und das ist mein Job. Heute kam das Ding vor meine Füße, und dann habe ich den reingemacht. Aber klar, es macht mich stolz. "

Schweinsteiger mit lobenden Worten

Das war auch an seiner Reaktion zu sehen. Weghorst jubelte wie entfesselt nach seinem Tor - kein Wunder, ob seiner besonderen Vorgeschichte und der vielleicht auch schon verlorenen Hoffnung, noch eine wichtige Rolle in der Nationalmannschaft spielen zu können. " Eine Wahnsinnsgeschichte. Man sieht bei ihm die Emotionen und die Freude, was das für ihn bedeutet. Das ist so schön anzusehen ", sagte Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger und lobte Weghorsts Leistung. " Er hat unglaublich viel für die Mannschaft gearbeitet, auch defensiv, war immer anspielbar und er ist ein Torjäger. Er hat sich dieses Tor verdient und es freut mich sehr für ihn. "

Mit seinem ersten Auftritt bei einem großen Länderturnier hat sich der mit 20 Treffern viertbeste Torschütze der vergangenen Bundesliga-Saison empfohlen für weitere Startelf-Einsätze. Es war erst das dritte Mal, dass Weghorst in seiner Karriere für die Elftal beginnen durfte, insgesamt kam er zum siebten Mal zum Einsatz, erzielte sein zweites Tor. Der Spät-Berufene ist jetzt ein Held der Niederlande.

Stand: 14.06.2021, 08:24