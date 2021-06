Was war das doch für ein Schockmoment für viele Menschen, als Deutschland am 30. November 2019 die Gegner für die EURO 2020 zugelost wurden. "Todesgruppe" war das Wort, das von den meisten Experten verwendet wurde angesichts der Gegner Frankreich und Portugal.

Aus "absoluten Favoriten" wurden absolut Gescheiterte

" Das ist die Hammergruppe schlechthin ", war die Wortwahl von Joachim Löw, der glaubte, " es werden Fußballfeste in Deutschland ". Ilkay Gündogan ging sogar ein Stück weiter. " Wer sich in dieser Gruppe behauptet, wird dann definitiv auch zu den absoluten Favoriten auf den Turniersieg gehören ", sagte er.

Genau 19 Monate später ist klar, dass es auch eine überschätzte Gruppe war. Denn Frankreich (7:8 n.E. gegen die Schweiz), Portugal (0:1 gegen Belgien) und Deutschland (0:2 gegen England) sind raus - alle sind im Achtelfinale ausgeschieden. Die "Todesgruppe" mit den Titelträgern der vergangenen drei großen Turnieren ist kollektiv gescheitert.

Sie wollten es wie bei ihren großen Erfolgen machen

Denn sowohl der Weltmeister von 2014 (Deutschland) als auch der Europameister von 2016 (Portugal) und der Weltmeister von 2018 (Frankreich) sind seit ihren großen Triumphen stehengeblieben. Portugal ist nach wie vor abhängig von Cristiano Ronaldo - trotz weiterer Stars wie Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva oder Diogo Jota.

Frankreich scheiterte vor allem am Gefallen an der eigenen individuellen Stärke, von einem eingeschworenen Team war da wenig zu sehen. Deswegen ist Coach Didier Deschamps jetzt in der Kritik, Zinedine Zidane wird bereits als Nachfolger gehandelt.