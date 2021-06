"Er wird den Lärm hören"

"Das Krankenhaus ist in der Nähe des Parken Stadions, wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen" , sagte Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand. Das Spiel zwischen Dänemark und Belgien beginnt am Donnerstag (17.06.2021) um 18.00 Uhr.

dpa | Stand: 17.06.2021, 09:15