Europameisterschaft der Frauen Fußball-EM 2025 - Entscheidung fällt am Dienstag Stand: 02.04.2023 00:06 Uhr

Am Dienstag wird die UEFA entscheiden, wo die Fußball-EM der Frauen 2025 ausgetragen wird. Es gibt vier Bewerbungen.

Das Exekutivkomitee der UEFA tagt am Dienstag (04.04.2023) in Lissabon, wo am Mittwoch der Kongress mit der Wiederwahl von Präsident Aleksander Ceferin ansteht. Bei der Sitzung des Exekutivkomitees (ab 13 Uhr) soll der Veranstaltungsort der EM 2025 bekannt gegeben werden. Vier Bewerbungen liegen vor:

Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden

Frankreich

Polen

Schweiz

Vergabe wurde aus dem Januar in den April verlegt

Ursprünglich war die Vergabe im Januar 2023 geplant. Schon im Dezember 2022 hatte die UEFA aber mitgeteilt, erst im April über die Ausrichtung zu entscheiden. Grund für die Verschiebung sei, dass die UEFA detaillierte Budgetvorschläge verlangte.

Die Verschiebung sollte allen Bewerbungen die Möglichkeit geben, "ihre Unterlagen ohne übermäßigen Zeitdruck erneut zu bewerten" , so die UEFA.

Geschichte Frauen-EM Jahr Siegerinnen Austragungsland 1984 Schweden Hin- und Rückspiel 1987 Norwegen Norwegen 1989 Deutschland Deutschland 1991 Deutschland Dänemark 1993 Norwegen Italien 1995 Deutschland kein zentrales Turnier 1997 Deutschland Norwegen/Schweden 2001 Deutschland Deutschland 2005 Deutschland England 2009 Deutschland Finnland 2013 Deutschland Schweden 2017 Niederlande Niederlande 2022 England England

Anforderungen erhöht, größere Stadien nötig

Voraussetzung sind mindestens acht Stadien der UEFA-Kategorie 4 mit jeweils mindestens 15.000 Sitzplätzen und teilweise mehr als 30.000 Sitzplätzen - die Anforderungen wurden laut UEFA erhöht. Wie beim Turnier 2022 sollen 2025 erneut 16 Teams in vier Gruppen die an der K.o. -Runde teilnehmenden Teams ermitteln. 31 Spiele soll das Turnier umfassen.

Die EM 2022 in England hatte eigentlich 2021 stattfinden sollen, wurde aber wegen der Coronavirus-Pandemie wie das Turnier der Männer um ein Jahr verlegt. Das Turnier wurde ein Erfolg, das EM-Finale im Wembleystadion war mit 87.000 Fans das am besten besuchte Fußballgeschichte insgesamt. Insgesamt kamen fast 500.000 Fans, was eine Verdopplung zu 2017 darstellte.

DFB will die WM 2027 gemeinsam mit Niederlande und Belgien