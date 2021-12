Italien als amtierender Europameister und Argentinien als Gewinner der Copa America treten am 1. Juni 2022 in Wembley zu dem neuen Spiel an, wie die UEFA mitteilte. " Wir freuen uns sehr darüber, gemeinsam neue Möglichkeiten zu entdecken und wir warten gespannt auf das 'Finalissima' in London im Juni 2022 ", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin der Mitteilung zufolge.

UEFA und CONMEBOL - angespanntes Verhältnis zur FIFA

FIFA-Präsident Gianni Infantino (r.) mit UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Die beiden Konföderationen pflegen seit Jahren ein gutes Verhältnis und verlängerten eine gemeinsame Absichtserklärung bis 2028. In London soll 2022 sogar ein gemeinsames Büro eröffnet werden.

Beide Verbände befinden sich derzeit in einem angespannten Verhältnis zur FIFA. Vor allem in der Debatte um den von der FIFA zuletzt voran getreibenen Zwei-Jahres-Rhythmus der WM hielten UEFA und CONMEBOL zusammen und stellten sich gegen die Wünsche von FIFA-Präsident Gianni Infantino. Gemeinsam drohten sie mit einem Boykott.