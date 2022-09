Serie A Juventus-Krise geht gegen AC Monza weiter Stand: 18.09.2022 17:04 Uhr

Der Motor des italienischen Fußball-Rekordmeisters stottert gewaltig. Juventus Turins Star-Ensemble hat gegen den AC Monza gepatzt.

Am Sonntag (18.09.2022) unterlag Juventus Turin dem krassen Außenseiter knapp mit 0:1 (0:0). Den goldenen Treffer für Monza besorgte der dänische Mittelstürmer Christian Gytkjaer (74.).

Di María tickt aus: Juventus schon wieder dezimiert

Juve, das ohne die rotgesperrten Arkadiusz Milik und Juan Cuadrado sowie Trainer Massimiliano Allegri antreten musste, schaffte es wie schon am vergangenen Spieltag wieder nicht mit elf Spielern bis zum Abpfiff. Ángel Di María sah schon in Hälfte eins wegen einer Tätlichkeit mit dem Ellenbogen Rot (40.), so dass Juve rund 50 Minuten in Unterzahl agieren musste.

Durch die Niederlage bleibt Turin bei zehn Zählern nach sieben Spieltagen und belegt Rang acht der Tabelle. Monza rückt durch den Überraschungssieg vor auf den drittletzten Platz 18 (vier Punkte).

Udinese schockt Inter Mailand

Neuer Tabellenführer ist vorübergehend Udinese Calcio. Weil der SSC Neapel erst am Sonntagabend bei der AC Mailand antritt (20.45 Uhr), zieht Udinese dank des 3:1 (1:1)-Sieges gegen Inter Mailand erstmal vorbei und hat nun 16 Punkte auf dem Konto.

Die Tore für Udinese erzielten Jaka Bijol (84.) und Tolgay Arslan (90.+3), nachdem Inters Milan Skriniar ins eigene Netz getroffen hatte (22.). Inter Mailand war dabei eigentlich traumhaft in die Partie gestartet durch das frühe Tor von Nicolò Barella (5.).

Siege für Lazio und Florenz

Oben dran bleibt auch Lazio Rom als neuer Tabellendritter. Die Römer bezwangen auch dank Doppelpacker und Ex-Dortmunder Ciro Immobile (7., 21.) US Cremonese mit 4:0 (3:0). Und die AC Florenz bejubelte ein 2:0 (1:0) über Hellas Verona.