Serie A Milan bleibt nach Derbyniederlage hinter Inter Stand: 07.02.2023 22:51 Uhr

Titelverteidiger AC Mailand hat in der italienischen Serie A das Stadtderby bei Inter verloren und damit seine Negativserie fortgesetzt. Juventus gewann klar.

Milan unterlag am Sonntagabend (05.02.23) mit 0:1 (0:1) und wartet damit bereits seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez erzielte in der 34. Minute den entscheidenden Treffer. Als Tabellenzweiter liegt Inter nun fünf Zähler vor Milan, das nach der dritten Liga-Niederlage in Serie auf Platz sechs außerhalb der Champions-League-Ränge bleibt.

Napoli bleibt Tabellenführer

Souveräner Tabellenführer ist weiter der SSC Neapel. Durch das 3:0 (0:0) bei Spezia Calcio beträgt der Vorsprung auf Inter 13 Punkte.

Zum Abschluss des 21. Spieltages gewann Juventus am Montagabend mit 3:0 bei US Salernitana. Dušan Vlahović (26., 47.) und der ehemalige Frankfurter Filip Kostić (45.) erzielten die Tore für den Rekordmeister, der wegen des Abzugs von 15 Punkten nur noch theoretische Chancen hat, in den Europapokal einzuziehen.

