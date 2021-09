Terroranschlag vor 20 Jahren - Schalke musste trotzdem spielen

Seit über 25 Jahren kenne ich Huub Stevens. Ich habe manch kritischen Strauß ausgefochten mit dem Niederländer. Aber als ich ihn jetzt mit Kamerateam in seinem Haus in Eindhoven besuchte, stellten wir vor allem eines fest: Der "Knurrer von Kerkrade" knurrt nicht mehr.

Wir wurden empfangen von einem höflichen, aufgeräumten, buchstäblich in sich ruhenden Ruheständler, der über alte und neue Zeiten plauderte und Privates fröhlich preisgab. Vielleicht liegt es daran, dass der 67-Jährige nach seinem Rücktritt als Aufsichtsrat beim FC Schalke keinen Stress mehr verspürt.

Vielleicht betrachtete er mich im konkreten Fall aber auch einfach als Leidensgenossen. Denn das Thema, über das wir sprachen, war ein Fußballabend vor 20 Jahren. Champions League. Schalke gegen Panathinaikos Athen. Am 11. September 2001.

Wenige Monate nach der "Meisterschaft der Herzen"

An dem Tag, der die Welt veränderte. Wie Stevens hätte auch ich nicht erwartet, dass zu der Zeit, da in New York Tausende Menschen in Schutt und Asche um ihr Leben kämpften, 22 Fußballer zur Unterhaltung der Fußball-Welt hinter einem Ball herlaufen mussten.

Wie fast jeder andere weiß ich noch wie heute, wie ich diesen Nachmittag erlebt habe. Ich saß an meinem Schreibtisch und bereitete mich auf das Spiel am Abend vor. Schalke durfte zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte in der Champions League spielen, wenige Monate nach der "Meisterschaft der Herzen", nach dem Sieg im DFB-Pokal und zum allerersten Mal in der gerade erst eröffneten Schalke-Arena.

Katastrophenbilder auf allen Sendern

Der Einschlag des zweiten Flugzeugs

Wie immer flimmerte in meinem Büro ein Fernseher vor sich hin, wie immer ohne Ton. Als gegen Viertel vor drei an diesem Nachmittag die erste Passagiermaschine in den Nordturm des World Trade Centers einschlug, glaubte ich, im Augenwinkel die Vorschau für einen neuen Katastrophenfilm zu sehen.

Erst bei der Kollision des zweiten Flugzeugs in den Südturm schaltete ich den Ton ein und zappte zwischen den Programmen hin und her. Überall die gleichen Bilder! Schnell wurde klar: Von einem Unfall ging niemand mehr aus. Es war Terror in New York und wenig später auch in der Nähe von Washington, wo eine weitere Maschine ins Pentagon gesteuert wurde.