Sie trauern um den gemeinsamen Sohn, der offenbar eine Zwillingsgeburt nicht überlebte. " Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben ", hieß es am Vortag in einer Erklärung des Paares. Die Fan-Aktion für Ronaldo in der siebten Minute spielt darauf an, dass der Superstar seit Jahren im Verein und in der Nationalmannschaft die Rückennummer 7 trägt. Alle Profis von Liverpool und Manchester spielten am Dienstagabend mit Trauerflor.

Liverpool marschiert ohne Probleme zum Sieg

Ohne ihren Superstar, der am vergangenen Wochenende beim 3:2-Sieg gegen Norwich City alle drei Treffer erzielte, hatte United bei den "Reds" keine Chance. Das Team von Trainer Jürgen Klopp dominierte die Partie mit über 70 Prozent Ballbesitz und schnürte die Gäste in der eigenen Hälfte ein. Salah nutzte die Dominanz nach Traumpass von Sadio Mané in der 22. Minute zum 2:0.

Erst kurz nach der Halbzeitpause kam Manchester zu seinem ersten Torschuss durch Jadon Sancho - gefährlich wurde es für das Tor der "Reds" jedoch nicht. Anders war es bei der Großchance von Marcus Rashford in der 64. Minute, Torhüter Alisson konnte jedoch retten.

Danach drückte Liverpool wieder aufs Gas und sorgte schon nach kurzer Zeit für die Entscheidung. Mané erzielte per Direktabnahme das 3:0 (68.). In der Schlussphase erhöhte Salah mit seinem zweiten Treffer sogar nochmals und machte den Liverpooler Kantersieg perfekt (85.).

Manchester City kann kontern

Nach dem Erfolg führen die "Reds" die Tabelle in der Premier League vorerst mit 76 Punkten an. Manchester City (74 Zähler) kann am Mittwoch (20.04.2022) mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Brighton Hove & Albion jedoch wieder vorbeiziehen.

Quelle: red