Der League Cup müsse zur Diskussion gestellt werden, auch wenn er die finanzielle Situation der Dritt- und Viertligisten verbessere, sagte Rangnick am Freitag (24.12.2021) bei der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Premier League bei Newcastle United am Montag (27.12.2021).

Zudem plädierte er für die Abschaffung der Wiederholungsspiele im FA Cup. "Das wäre eine gute Idee. In anderen Ländern gibt es in Pokalwettbewerben Verlängerung und Elfmeterschießen ", sagte der 63-Jährige.

Auch Klopp und Tuchel bemängeln Belastung

Rangnick ist mit seinen Forderungen in bester Gesellschaft, denn seine deutschen Kollegen Jürgen Klopp und Thomas Tuchel forderten in den vergangenen Tagen ebenfalls, die Belastung für die Spieler zu senken. Beide arbeiten allerdings schon länger auf der Insel und gewannen mit ihren Teams Titel.