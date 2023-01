Premier League, 20. Spieltag Aston Villa ringt Leeds United nieder Stand: 13.01.2023 23:34 Uhr

Nach einem hart erkämpften Sieg über Leeds United hat Aston Villa wieder Chancen auf einen Platz im internationalen Geschäft.

Am Freitagabend (13.01.2023) eröffnete Aston Villa mit einem 2:1 (1:0) den 20. Spieltag der Premier League. Der Ex-Leverkusener Leon Bailey brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute mit einem herrlichen Schlenzer in Führung, nach einer guten Stunde legte der Argentinier Emiliano Buendia das 2:0 nach.

Rettungstat für jeden Saisonrückblick

Leeds zeigte dabei keineswegs eine schlechte Leistung und kam immer wieder gefährlich vor das Tor von Aston Villa. Darin stand allerdings der Weltmeister - und der hielt auch weltmeisterlich.

Emiliano Martínez zeigte eine Top-Parade nach der anderen, vor allem sein Save in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gegen Jack Harrison war eine Szene für jeden Saisonrückblick. An der Seitenlinie trieb Ex-Leipzig-Trainer Jesse Marsch sein Team aber immer weiter an, der Lohn war das 1:2 durch Patrick Bamford in der 83. Minute. Danach rannte Leeds weiter an, konnte Martínez aber kein zweites Mal überwinden.