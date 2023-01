Premier League Brentford bringt Liverpool empfindliche Niederlage bei Stand: 02.01.2023 20:37 Uhr

Fehlstart ins neue Jahr: Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem englischen Fußball-Topklub FC Liverpool den fünften Liga-Sieg in Serie verpasst. Die "Reds" unterlagen beim FC Brentford mit 1:3 (0:2).

Neuzugang und WM-Entdeckung Cody Gakpo stand weiterhin nicht zur Verfügung. Ibrahima Konaté (19.) per Eigentor nach einem Eckstoß, Yoane Wissa (42.) und Brian Mbeumo (84.) erzielten die Tore für die "Bees".

Zur Halbzeit war die Mannschaft von Klopp noch gut bedient: Zwei weitere Tore von Wissa (27. und 40.) wurde erst nach Videobeweis aberkannt. Alex Oxlade-Chamberlain (50.) köpfte nach einer Flanke von Trent Alexander-Arnold zum Anschlusstreffer.

Gakpos Probleme mit der Arbeitserlaubnis

Liverpool läuft den sportlichen Erwartungen hinterher. In der Premier League belegt der Klub weiterhin den sechsten Platz, ein Sieg hätte den Sprung vorbei an Tottenham Hotspur auf die internationalen Plätze bedeutet. Brentford mit dem gebürtigen Hamburger Vitaly Janelt in der Startelf kletterte vorerst drei Plätze und sortierte sich erstmal hinter Liverpool ein.

Gakpo wurde von Klopp nicht in den Kader berufen, nachdem der Niederländer zuletzt aufgrund von Problemen mit der Arbeitserlaubnis nicht mit dem Team trainieren durfte. Gakpo war nach seinen starken Leistungen bei der WM in Katar heiß auf dem Transfermarkt umworben. Liverpool hatte sich im Poker um den 23-Jährigen von der PSV Eindhoven gegen die europäische Klub-Elite durchgesetzt.