Premier League Manchester United lässt Federn gegen Leeds United Stand: 08.02.2023 23:16 Uhr

Manchester United hat im Kampf um den Titel in der Premier League überraschend zwei Punkte gegen Leeds United liegengelassen. Selbst für den einen Zähler brauchte es im Nachholspiel am Mittwochabend (08.02.2023) eine Aufholjagd.

Beim 2:2 (0:1) hatte es ManU - mit der Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer in der Startelf - schon in der 1. Minute eiskalt erwischt. Wilfried Gnonto kam nach einem Fehler von Bruno Fernandes an den Ball und schloss mit einem Scharfschuss aus 19 Metern zum 1:0 ab. Danach machte United zwar Druck, ließ aber eine klare Spielanlage vermissen und vergab viele gute Chancen.

Leeds erstmals ohne Jesse Marsch

Leeds hielt im ersten Spiel nach der Entlassung des Ex-Leipzig-Trainers Jesse Marsch gut dagegen, das Interims-Trio aus Chris Armas, Michael Skubala und Paco Gallardo hatte taktisch hervorragende Arbeit geleistet. Drei Minuten nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit legten die Gäste sogar das 2:0 nach, United-Abwehrspieler Raphael Varane beförderte eine harte Hereingabe von Crysencio Summerville unglücklich über die eigene Torlinie.

Danach folgten wütende Angriffe der Red Devils, Marcus Rashford (62.) brachte die Gastgeber mit seinem elften Saisontor zurück in die Partie. Danach rettete der ehemalige Dortmunder Jadon Sancho United mit einem beherzten Abschluss von halblinks in der 70. Minuten immerhin den einen Punkt.

Sancho trifft nach langer Pause

Wegen mentaler sowie körperlicher Probleme hatte der 22-Jährige knapp drei Monate pausiert und erst in der vergangenen Woche sein Comeback gefeiert. In der Tabelle liegt United mit 43 Punkten auf Platz drei, zwei Zähler hinter Stadtrivale Manchester City und sieben Zähler hinter Spitzenreiter FC Arsenal, der aber zwei Spiele weniger bestritten hat. Leeds wartet nun seit acht Ligaspielen auf einen Sieg und steht auf Rang 16.