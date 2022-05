Havertz bei Chelsea nicht dabei

Während der regulären Spielzeit hatten beide Klubs Chancen genug, die Lotterie im Elfmeterschießen zu vermeiden. Christian Pulisic und Marcos Alonso, der einen Freistoß an die Latte setzte, hätten die "Blues" in Führung bringen können. Kai Havertz, im Vorjahr Siegtorschütze im Champions-Legue-Finale, konnte Chelsea nicht helfen, der Nationalspieler war nach Medienberichten aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht einsatzfähig. In der Schlussphase vergaben Andy Robertson und Luis Diaz zwei Großchancen für Liverpool. Im Anschluss schleppten sich beide Teams durch die Verlängerung - bis zum glücklichen Ende für die "Reds".

Erster Triumph im FA Cup für Klopp mit Liverpool

Für Liverpool-Coach Klopp war es der Debüterfolg im FA Cup, zuvor war er mit den "Reds" nie übers Achtelfinale hinausgekommen. " Ich könnte nicht stolzer sein auf die Jungs, den Einsatz und den harten Kampf, den sie abgeliefert haben ", sagte Klopp bei der BBC. " Es war ein unglaubliches Spiel, mit einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen, ich habe keine Fingernägel mehr. "

Viel Zeit zum Feiern haben Klopp und seine Mannschaft nicht: Schon am Dienstag spielt der Champions-League-Finalist in der Premier League beim FC Southampton und muss am vorletzten Spieltag unbedingt gewinnen, um die Minimalchance auf den Gewinn der Meisterschaft zu wahren.

Quelle: red