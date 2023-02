La Liga, Nachholspiel Barcelona siegt und setzt Real unter Druck Stand: 01.02.2023 23:09 Uhr

Der FC Barcelona hat sein Nachholspiel bei Betis Sevilla nach hartem Kampf gewonnen und setzt damit Real Madrid in La Liga unter Zugzwang. Die Königlichen sind nun gefordert.

Barca tat sich beim 2:1 (0:0)-Erfolg gegen die sehr stabil und zäh auftretenden Andalusier lange enorm schwer, ließ aber gegen den Tabellensechsten auch selbst wenig zu. Es dauerte bis zur 65. Minute, ehe Alex Baldé nach einem schnell ausgeführten Freistoß auf dem linken Flügel davonzog und den Ball vor dem Tor scharf querlegte. Am zweiten Pfosten rauschte Raphinha heran und drückte die Kugel aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie.

Lewandowski trifft ebenfalls

Kaum einmal zur Entfaltung kam in dieser Partie der Ex-Münchener und -Dortmunder Robert Lewandowski, doch in der 80. Minute bewies er einmal mehr, dass man ihm auch an solchen Abenden nicht zuviel Platz lassen darf. Ronald Araújo verlängerte einen Eckball in die Strafraummitte, Lewandowski nahm ihn kurz an und schloss aus neun Metern trocken zum 2:0 ab.

Kurz danach verpasste Baldé die Vorentscheidung, und Betis kam tatsächlich nochmal zurück in die Partie. Als sich die Barca-Abwehr auf der linken Seite überlaufen ließ, patzte Jules Koundé beim Klärungsversuch und bugsierte den Ball über die eigene Torlinie: 1:2 in der 85. Minute. Danach behielt Barcelona mit Nationalkeeper Marc-André ter Stegen aber die Nerven und rettete trotz eines Sturmlaufs von Betis die drei Punkte über die Zeit.

Siegzwang für die Königlichen

Zumindest für eine Nacht sind es nun acht Zähler Vorsprung für die Katalanen, Verfolger Real muss am Donnerstag (02.02.2023) im Nachholspiel gegen den FC Valencia nun ebenfalls unbedingt gewinnen, um die Meisterschaft nicht frühzeitig abhaken zu können.

Barcelona ist nun schon seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage kassierte der Club beim 0:3 in der Champions League gegen Bayern München am 26. Oktober des vergangenen Jahres.