14. Spieltag in La Liga Platzverweis für Lewandowski - Barça dreht Partie Stand: 08.11.2022 23:28 Uhr

Der FC Barcelona hat das Auswärtsspiel bei CA Osasuna gewonnen - trotz eines Platzverweises für Goalgetter Robert Lewandowski.

Barça gewann beim Team aus Pamplona mit 2:1 (0:1) und baute die Tabellenführung in der Primera Division nach 14 Spieltagen vorübergehend auf fünf Punkte gegenüber Real Madrid aus. Osasuna bleibt Sechster.

Die Partie nahm einen ungünstigen Verlauf für den Favoriten. Barça war schon nach sechs Minuten durch ein Kopfball-Tor von David Garcia in Rückstand geraten. Anschließend kam es noch dicker für die Katalanen, denn nach gut einer halben Stunde musste Robert Lewandowski mit gelb-roter Karte vom Feld.

Mit dem Ellenbogen ins Gesicht

Der frühere Bundesliga-Torjäger war in der gegnerischen Hälfte recht unnötig in Torschütze Garcia gesprungen und traf den Osasuna-Kapitän mit dem Ellenbogen voll im Gesicht. Zuvor war er bereits wegen eines Trikotzupfers an Nacho Vidal verwarnt worden.

Beim Gang in die Kabine war dann auch für "Ersatzspieler" Gerard Piqué Feierabend. Der Barça-Star legte sich mit Schiedsrichter Gil Manzano an und konnte direkt duschen gehen.

Entscheidung durch Raphina

Barcelona steckte die Unterzahl aber gut weg und kam durch ein Tor von Jungstar Pedri (48.) zum Ausgleich. Und es kam noch besser für das Team von Trainer Xavi. Fünf Minuten vor dem Abpfiff traf der eingewechselte Raphinha per Kopfball nach de Jong-Flanke zum Sieg.