Frauen-Bundesliga, 11. Spieltag Wolfsburgerinnen mit Demonstration der Stärke Stand: 04.02.2023 16:22 Uhr

Die Abonnementmeisterinnen des VfL Wolfsburg haben zum Neustart der Fußball-Bundesliga eine Demonstration der eigenen Stärke abgeliefert. Die Wölfinnen gewannen am Samstag (04.02.23) 4:0 (3:0) bei Verfolger SC Freiburg.

Die polnische Torjägerin Ewa Pajor (4.) und DFB-Kapitänin Alexandra Popp (9.) sorgten schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse. Die Isländerin Sveindis Jonsdottir (45.) erhöhte noch in der ersten Hälfte auf 3:0. Lena Lattwein sorgte in der 87. Minute für den Endstand.

Es war der elfte Sieg im elften Saisonspiel für den VfL, der souverän die Tabelle anführt. Der Vorsprung auf den schärfsten Verfolger Bayern München beträgt vor den Sonntagsspielen acht Punkte.

Essens Fußballerinnen düpieren den 1. FC Köln

Zum Auftakt des 11. Spieltags hatten zuvor die Fußballerinnen der SGS Essen deutlich 4:0 (2:0)-Erfolg gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die Tore erzielten Ramona Maier (29.), Beke Sterner (40.), Vivien Endemann (64.) und Katharina Pijic (74.).

Für Essen war es der zweite deutliche Erfolg nacheinander. Vor der langen Pause hatte die SGS gegen Duisburg gar mit 6:0 gewonnen.