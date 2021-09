Befragung in 23 Ländern - wer gilt als Fan?

Die Umfrage wurde von der FIFA beim Karlsruher Marktforschungsinstitut IRIS in Auftrag gegeben und vom Meinungsforschungsinstitut YouGov durchgeführt. Die Studie sei in 23 Ländern durchgeführt worden und dort auch repräsentativ, sagte ein IRIS-Sprecher auf Anfrage. Diese Länder waren demnach:

Ägypten

Bolivien

Brasilien

Chile

China

Deutschland

England

Finnland

Indien

Indonesien

Japan

Kanada

Kolumbien

Mexiko

Niederlande

Neuseeland

Nigeria

Saudi-Arabien

Südafrika

Spanien

Schweden

Türkei

USA

Von rund 23.000 Befragten hätten 8.000 "kein Interesse an der WM oder am Fußball allgemein" gehabt, die Meinung von 15.008 Menschen floss in die Ergebnisse ein. Die FIFA veröffentlichte Details zur Methodik. Die Onlinebefragung fand vom 29. Juni bis 9. Juli statt, also weit vor der aktuellen Diskussion.

Die weltweite Meinung von Fans abzubilden, das kann die Umfrage nicht beanspruchen. Genauso bleibt fraglich, ob ein generelles Interesse an der WM einen Befragten schon zu einem Fan macht. In sozialen Netzwerken kassierte die FIFA Spott, dass eine von ihr beauftragte Umfrage das von ihr gewünschte Ergebnis hervorbrachte. Der Weltverband kündigte an, eine breiter angelegte Studie in 100 Ländern folgen zu lassen.

Fan-Organisationen: "Wir genießen die WM , weil sie ein außergewöhnliches Ereignis ist"