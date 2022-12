FIFA WM 2022 Van Gaal und die Niederlande - mit Langeweile zum WM-Titel? Stand: 02.12.2022 19:25 Uhr

Die Niederlande sind souverän ins WM-Achtelfinale eingezogen, aber der Spielstil wird in der Heimat kritisiert. Für Bondscoach Louis van Gaal ist das nichts Neues. Vor dem Duell mit den USA vertraut er auf seine Erfahrung.

Von Johannes Holbein

Louis van Gaal, 71, weiß, dass Erfolg allein gegen das Naserümpfen in der Heimat nichts ausrichten kann. In seiner zweiten Amtszeit als Bondscoach (2012 bis 2014) hatte er die Elftal ins WM-Halbfinale 2014 geführt und wurde schließlich Dritter, doch die Spielweise hat den Ansprüchen von Fans und Reportern nicht genügt.

Zu wenig Spektakel, zu wenig Spielfreude, weit weg vom "Totaalvoetbal", dem "Totalen Fußball", wie der Stil bezeichnet wird, der in den 70er-Jahren von Ajax Amsterdam und der niederländischen Nationalmannschaft zelebriert wurde.

Die Niederlande und ihr spektakulärer Totaalvoetbal

Ein Stil, der den Fußball revolutinierte, weil er auf hoher Athletik, auf ständigen Positionswechseln, auf extrem aggressivem Pressing und auf technisch fachkundigem Personal beruhte. Dass sich selbst Außenverteidiger ins Angriffspiel einschalteten, war neu.

Heute ist es ganz normal. Ebenso, dass Spieler sehr flexibel sein mussten, weil sie die Positionen ihrer Mitspieler zu besetzen hatten, wenn die ihren Raum verließen. Stürmer Johan Cruyff beispielsweise tauchte überall auf dem Spielfeld auf. Das 4-3-3-System hat in dieser Zeit seinen Ursprung.

Niederländische Journalisten kritisieren die Langeweile

Nun wäre es wenig sinnvoll, dem Van-Gaal-Fußball all diese Elemente abzusprechen und wenig zielführend, von van Gaal den Stil von damals eins zu eins einzufordern. Wer sich heute Videos von "Totaalvoetbal" in seiner extremsten Ausprägung anschaut, fühlt sich eventuell an Kinderfußball erinnert, bei dem alle auf den ballführenden Spieler rennen.

Gegen den modernen, schnellen und taktikorientierte Fußball mit ballsicheren Verteidigern wäre das nicht praktikabel. Wonach sich die Niederländer aber sehnen, ist das Atemberaubende.

Van Gaals Fußball: Erfolgreich, aber nicht atemberaubend

Van Gaals Bilanz in seiner dritten Amtszeit ist makellos: 18 Spiele, 13 Siege, fünf Unentschieden, null Niederlagen. Die Mannschaft ist bei der WM in Katar souverän ins Achtelfinale eingezogen, hat zwei Siege und ein Unentschieden geholt und nur ein Gegentor bekommen.

Aber sie hat gegen Senegal, Ecuador und Katar auch nur fünf Tore geschossen und gegen die Südamerikaner nur einen Torschuss zustande gebracht. Kontrolle statt große Unterhaltung. Das rief Kritiker auf den Plan. "Ich bin daran gewöhnt und meine Spieler auch. Wir gehen ruhig unseren Weg weiter" , sagte van Gaal.

Van Gaal weiß: Schöner Fußball ist nicht zwingend erfolgreich

Als die Niederlande 2008 furios in die Europameisterschaft gestartet waren und Italien (3:0) und Frankreich (4:1) mit spektakulärem Fußball entzaubert hatten, wurde die Mannschaft als Titelkandidat hochgelobt. Im Viertelfinale schied sie gegen Russland aus.

Deutschland hingegen hatte bei der WM 2014 gegen Ghana Unentschieden gespielt, sich gegen die USA abgemüht und gegen Algerien im Achtelfinale mit viel Glück die nächste Runde erreicht. Und trotzdem den Titel geholt. Frankreich brauchte 2018 auf dem Weg zum Weltmeistertitel gegen Australien ein Eigentor und gewann gegen Peru nur 1:0.

"Es geht nicht um die Offensive, sondern ums gewinnen"

Van Gaal weiß das. Er vertraut auf seine Erfahrung, und die besagt, dass schöner Fußball nicht erfolgreich sein muss - und dass erfolgreicher Fußball nicht schön sein muss. "Bei Ajax ging es nur um das Attackieren. Mit den Jahren denkt man über das Spiel nach und sieht die Risiken im Angriffsspiel. Ich habe dies auf meine Vision angewendet. Deshalb geht es weniger um die Offensive, sondern mehr ums gewinnen" , sagte van Gaal.

Sogar US-Coach Berhalter springt van Gaal zur Seite

Seine Spieler sehen das genauso. "Unterhaltungswert?" , fragte Marten de Roon, Mittelfeldspieler von Atalanta Bergamo: "Ich möchte sehr gern Weltmeister werden, ohne ein gutes Spiel gemacht zu haben. Natürlich will man immer gut spielen, jedes Spiel 5:0 gewinnen und Weltmeister werden. Aber das ist eben nicht immer der Fall."

Sogar US-Coach Gregg Berhalter sprang van Gaal zur Seite: "Es ist schon lustig, dass es in den Niederlanden immer Kritik gibt. An allem. Ich erinnere mich an ein Spiel, da lagen wir gegen Ajax 0:1 zurück - und sie wurden gnadenlos ausgepfiffen ", sagte der 49-Jährige.