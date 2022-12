FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Geschenk von Sepp Blatter Stand: 13.12.2022 22:20 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Noch zwei Wochen, dann ist Weihnachten vorbei. Daher ist immer häufiger zu hören, dass "noch Geschenke" zu kaufen seien. Dank Sepp Blatter doch gar kein Problem. Der ehemalige Boss der FIFA hat die ursprüngliche Planung zerfetzt, nachdem die noch ursprünglichere Planung gekippt worden war. Aus Sommer wurde Winter, und aus einem Finale am 23. Dezember wurde eines am 18. Dezember. Wie sollte das auch gehen, die Geschäfte machen an Heiligabend um 14 Uhr zu.

Wer rettet jetzt die Nationalmannschaft?

DFB mal wieder. Bildet zwei Kreise. Der eine trägt das Label DFL, vier Hall of Famers des deutschen Fußballs und einer, der die Getränke stellt. Suchen einen Sportdirektor. Und dann? Beraten Flick bei Auswechslungen? Bei der Spielerauswahl? Eher nicht.

Holen das zerredete "Projekt Zukunft" aus dem Sumpf? Auch eher nicht. Überraschen lassen. Wie Weihnachten.

Der bessere Götze

Halbfinale. Argentinien gegen Kroatien. Er schaut zu, wie seine Kollegen hinten ihr letztes Hemd geben. Wenn er den Ball hat, zeigt er der Welt, dass er wohl doch ein bisschen besser als Mario Götze ist. Das vermutlich letzte WM-Spiel Lionel Messis wird ein Finale sein. Das ist würdig.