FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Kein van Gaal, zwei Kaffee zu viel Stand: 08.12.2022 21:41 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Kurzes Feedback an die Warnbehörden der Bundesrepublik Deutschland nach Blick auf das private Handy: keine Warnung eingegangen.

Warntag auch bei der DFL. Aki Watzke warnt: 50+1 in Gefahr. Der Multifunktionär teilt außerdem mit, dass er einen Posten abgeben wird. Amt als Vorsitzender des SV Rot-Weiß Erlinghausen werde er bei der kommenden Jahreshauptversammlung zur Verfügung stellen. Dabei läuft es gerade so gut. Acht Siege nacheinander in der Landesliga Westfalen, Staffel 2, inzwischen fünfter Tabellenplatz.

Pressekonferenz mit Louis van Gaal beginnt um 15.30 Uhr. Da ist um 15.21 Uhr noch genügend Zeit, um kurz hinter die Tür mit dem Männchen abzubiegen. Pustekuchen. Louis-Show ausverkauft. Stehplätze verboten. Zwei Kaffee weniger, und es hätte gereicht.

Dann halt Louis am Fernseher. Was für ein Typ. Flashback 2009. Sein erstes Trainingslager mit den Bayern. In Donaueschingen. Mit zwei kleinen Maschinen schwebt der Zweite der Vorsaison (Grafite! Dzeko! Magath! Wolfsburg!) auf kleinem Flugzeug ein. Fan bittet den neuen Trainer um Autogramm, mit schwarzem Edding auf den Oberarm. Van Gaal hat wirklich schon alles erlebt.

Nochmal kurz durchgezappt. Vielleicht ja auch heute wieder Presidents Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Zu spät. Vier Spiele schon beendet.

Rüber ins deutsche Fernsehen. 1 Live vergibt Kronen. Außerdem Wettbewerb: Selfies mit Promis auf Zeit. Kurzes Feedback: Auf Pressetribünen bei WM schlummern Talente.