FIFA WM 2022 WM-Tagebuch: Peniel Mlapa Stand: 07.12.2022 16:48 Uhr

Sportschau-Reporter Marcus Bark berichtet im WM-Tagebuch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, seine Eindrücke und Begegnungen.

Von Marcus Bark, Doha

Update Wolken: Es könnte passieren. Graue Wolken über der Stadt. Es passiert nicht. Keinen Tropfen.

Warten auf den Rauch aus Frankfurt, oder wo auch immer der geheime Krisengipfel tagt.

Mal wieder Zappen. Von wegen spielfrei. Abu Dhabi Sports 1 mit Konferenzschaltung vom Presidents Cup in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach fünf Sekunden haut einer einen Freistoß aus 20 Metern in den Knick. Paar Zuschauer sind da und jubeln, 6:1 für Ittahad Kalba gegen Al Thaid. Rüber zu Al Wasl gegen Masafi, da ist es spannender. "Club of the Century" hängt als Banner an der Gegengeraden. Irgendwie klingelt's auch bei Al Wasl. Wikipedia hilft. Diego Maradona war da mal Trainer, wie üblich nur für ein knappes Jahr.

Aufstellungen in der Liveticker-App geben nichts Bekanntes her. Bei Ittahad ganz anders. Peniel Mlapa hat das 3:0 erzielt. Dynamo Dresden, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und TSG Hoffenheim waren seine Stationen in Deutschland.

Reporter von BBC World News schwärmt von Katar. Doha sei der "melting pot", in dem Fans aus allen 32 Teilnehmerländern zusammenkommen und feiern würden. Nach der Liveschalte Schnipsel des Interviews mit Gianni Infantino. FIFA-Präsident schwärmt, dass es die "beste Vorrunde in der WM-Geschichte" gewesen sei. Das kommt überraschend, ne?

Cartoon Network Arabia zeigt "Tom & Jerry", leider ohne Untertitel. Bei Al Jazeera die Razzien gegen die sogenannten Reichsbürger in Deutschland großes Thema.

Umsturz. Deutschland. Reichsbürger. WTF.