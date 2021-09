WM alle zwei Jahre - Infantino unter Druck

Die Themen Kalender und WM-Rhythmus schwer zu entkoppeln

Eine Überarbeitung des Kalenders halten viele Beteiligte an dem Prozess für eine gute Idee. Weniger Reisen, weniger aber längere Länderspielfenster - das wird auch von vielen Beteiligten befürwortet, die gegen den Zwei-Jahres-Rhythmus der WM sind.

"Das Problem ist, das genau das die Verhandlungsmasse der FIFA ist" , sagt ein an den Beratungen beteiligter Funktionär im Gespräch mit der Sportschau. "Würde die FIFA die beiden Themen getrennt voneinander beraten, hätte sie bei der Frage nach einem kürzeren WM-Rhythmus weniger Argumente." Ein neuer Kalender mit weniger Reisen und weniger Zeit bei den Nationalmannschaften könnte den großen Klubs in Europa die Idee möglicherweise schmackhaft machen. Sie würden als Arbeitgeber der wichtigsten Spieler am Ende die Party der FIFA bezahlen.

FIFA: PR-Kampagne mit Peter Schmeichel, Ronaldo oder Sami Khedira

Seit Wochen fährt die FIFA eine PR-Kampagne für den Zwei-Jahres-Rhythmus - vor allem mit Topspielern aus aller Welt. David Trezeguet, Ronaldo, Tim Cahill oder Yaya Touré äußerten sich nach einem gemeinsamen Treffen mit FIFA-Direktor Wenger in Katar positiv - und auch Sami Khedira. "Die Spieler haben so viele Spiele und sie reisen so viel - wenn sie spielen, sollten sie in bedeutsamen Spielen antreten müssen" , sagte der deutsche Weltmeister von 2014 in eine Kamera der FIFA.

Kritische Stimmen in dieser "Technischen Beratungsgruppe" gab es zumindest in den Pressekonferenzen keine. Außerhalb der Gruppe schon.

Carragher und Henry halten nicht viel von der Idee

Jamie Carragher, früher beim FC Liverpool, berichtete am Mittwoch, dass auch er von Arsène Wenger in eine Online-Konferenz einbezogen worden war. "Vielleicht wurde ich zur nächsten nicht eingeladen, weil ich nicht so voll dabei und für die WM alle zwei Jahre bin wie du" , sagte Carragher zu Peter Schmeichel, der ebenfalls im Studio beim US-Sender CBS saß und beim Treffen mit Wenger in Katar dabei war. "Mein großes Problem ist: Warum versuchen wir, Ex-Spieler dazu zu bringen, es zu unterstützen? Wir werden nicht mitspielen. Fragt die Spieler, die jetzt bei einer WM spielen werden" , forderte Carragher.

Thierry Henry, der ebenfalls im CBS-Studio saß, erhob ebenfalls Widerspruch. Er habe vier Welt- und drei Europameisterschaften gespielt. "Und ich kam mental völlig platt da raus" , sagte Henry. "Es geht dabei nicht nur um die Spiele. Es ist die Vorbereitung auf eine WM und die Rückkehr nach der WM und einer Saison bei Klubs. Wenn man das alle zwei Jahre macht, ist das psychisch sehr anstrengend für einen Spieler." Die Beratungen sollen nun weiter gehen. Dann kommen laut FIFA auch andere Interessengruppen zu Wort, beispielsweise Ligen, Klubs, Fans oder Spieler. Wenger forderte zuletzt eine Entscheidung über den Kalender "bis Ende des Jahres" .

Stand: 30.09.2021, 23:37