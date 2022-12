FIFA WM 2022 Bento tritt nach WM-Aus als Südkorea-Trainer zurück Stand: 06.12.2022 08:31 Uhr

Trainer Paul Bento hat nach dem Ausscheiden der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar seinen Rücktritt erklärt. Damit endet bei den "Taegeuk Warriors" seine viereinhalbjährige Amtszeit.

"Meine Zukunft wird nicht in Südkorea sein, ich mache eine Pause", erklärte Bento nach dem 1:4 Südkoreas am Montagabend (05.12.22) im Achtelfinale gegen Brasilien. "Ich habe den Spielern und dem Verbandspräsidenten das gerade gesagt. Es ist eine Entscheidung, die ich schon im September gefällt habe", ergänzte der aus Lissabon stammende Coach.

Bento übertrifft Shin und Stielike bei weitem

Bento hatte den zweimaligen Asienmeister 2018 übernommen und in Katar erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte ins Achtelfinale geführt. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus. "Ich danke den Spielern für alles, was wie geleistet haben", sagte er weiter, "ich bin stolz, ihr Trainer gewesen zu sein."

Der Portugiese zeichnete in 57 Partien für die "Taegeuk Warriors" verantwortlich. Eine bemerkenswerte Bilanz. Zum Vergleich: Seine Vorgänger Tae-yong Shin (21 Spiele) und Uli Stielike (38 Begegnungen) hielten sich nicht annähernd so lange im Amt.