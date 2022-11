FIFA WM 2022 Bier, Zigaretten, Weltmeisterschaft - der unglaubliche Aufstieg des Andries Noppert Stand: 24.11.2022 17:46 Uhr

Vor zwei Jahren noch arbeitslos und nun in einer Tradition mit Welttorhüter Edwin van der Sar: Niederlande-Torhüter Andries Noppert lebt bei der WM in Katar einen Traum. Und dieser soll noch lange weitergehen.

Von Dirk Hofmeister

Ein bisschen ungläubig wirkte Andries Noppert nach dem 2:0-Sieg der Niederlande im WM-Auftakt gegen Senegal dann doch: "Hin und wieder gibt es diese Momente, in denen man denkt: Ist das alles wahr?" , sagte der Torwart der "Elftal" den versammelten niederländischen Journalisten.

Der Keeper des niederländischen Mittelklasse-Klubs Heerenveen hatte soeben sein Debüt für den Europameister von 1988 gegeben. Mit 28 Jahren. Gleich bei einer Weltmeisterschaft. Und gleich ohne Gegentor. "Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Ich hätte niemals gedacht, dass das möglich sein würde."

Nominierung große Überraschung

Mit 2,03 Metern ist Noppert der längste Spieler aller Teams der Weltmeisterschaft von Katar. Der Schlussmann war zudem die größte Überraschung im WM-Aufgebot von Bondscoach Louis van Gaal. Zunächst als eine dieser skurrilen und eigenwilligen Entscheidungen des 71-jährigen Trainers verstanden, machte der Coach Noppert dann sogar zum WM-Stammkeeper im "Oranje"-Team.

"Kult-Held im Entstehen"

Durch sein Länderspieldebüt steht Noppert jetzt in einer Linie mit den niederländischen Torwart-Legenden wie Champions-League-Sieger und Ex-Welttorhüter Edwin van der Sar oder Europapokal-Sieger Hans van Breukelen. Die niederländische Tageszeitung "Volkskrant" sieht in ihm sogar einen "Kult-Held im Entstehen" und lobt "Die Menschen lieben seine Authentizität" .

15 Paraden im Auftaktspiel

Im Auftaktspiel gegen Senegal konnte Noppert auch sportliche Akzente setzen. Mit 15 Paraden sicherte er den Sieg des dreimaligen WM-Finalisten ab und konnte mit drei Glanzparaden überzeugen. In Heerenveen sorgte das Debüt bei der Nationalmannschaft für einen Rekord-Absatz des Noppert-Trikots, wie die Regionalzeitung "Leeuwarder Courant" berichtet.

"Geraucht wie ein Schlot"

Vor zwei Jahren noch schien dieser Aufstieg undenkbar. Hinter Noppert lagen frustrierende Jahre beim niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht und dem italienischen Zweitligisten Foggia. In beiden Klubs konnte er sich nicht durchsetzen. Italienische Medien berichteten stattdessen von Saufgelagen mit Fans und großen Problemen mit der italienischen Sprache.

"Er hat auch geraucht wie ein Schlot" , zitiert das niederländische Sport-Portal fcupdate.nl Nopperts früheren Torwarttrainer Nicola Dibitonto: "Ich erinnere mich, dass er sich eines Abends in Palermo im Hotelzimmer eine Zigarette anzündete und dabei den Feueralarm auslöste."

Arbeitslos im Sommer 2020

Als Noppert ein Jahr nach dem erfolglosen Foggia-Abenteuer und nur zwei Einsätzen beim FC Dordrecht und einer langwierigen Knieverletzung ohne Job dastand, bedrängte ihn seine Familie, sich doch einen Job bei der Polizei zu suchen. Doch Noppert hielt sich fit und bekam ein halbes Jahr später bei Erstligist Deventer eine Chance.

Dort saß er ein Jahr auf der Bank und bekam erst nach der Verletzung von Stammtorhüter Warner Hahn eine Chance. Diese Chance nutzte er, setzte sich als neue Nummer eins durch und wechselte ein halbes Jahr später zum SC Heerenveen, wo er schon alle Nachwuchsmannschaften durchlief.

Van Gaal: "Einziger Torhüter, der fit ist"

Das Jahr 2022 ist bisher das Beste in der Karriere von Noppert, dem "Turm von Joure" , wie er nach seinem Geburtsort in der Nähe von Heerenveen genannt wird. In der Eredivisie stand er bereits in 29 Spielen auf dem Platz, eine Konstanz, die er in seiner Karriere zuvor nicht hatte. Vor der Weltmeisterschaft kam dann auch noch die Nationalmannschafts-Nominierung durch Bondscoach Louis van Gaal. "Weil er unser einziger Torhüter ist, der wirklich fit ist" , begründete van Gaal gewohnt trocken und spröde.

Freiburgs "Echter van-Gaal-Keeper" Flekken fehlt

Van Gaals Entscheidung für Noppert war zugleich eine Entscheidung gegen Rotterdams Justin Bijlow, der vor dem Turnier als Nummer eins gehandelt wurde, und Amsterdams Remko Pasveer. Gar nicht erst nominiert wurden der 63-fache Nationaltorhüter Jasper Cillessen und Freiburgs Mark Flekken. Und das, obwohl sich van Gaal vor einem Jahr als Flekken-Fan geoutet hatte ( "Er ist ein echter van-Gaal-Keeper" ).

"Was macht diese Rotznase?"

Für Noppert folgte kurz auf die Nominierung die Überraschung des ersten Länderspiels bei der WM. Und dieser Traum soll jetzt noch lange weitergehen. Den nächsten Auftritt hat Noppert mit dem "Oranje"-Team am Freitag (25.11.2022, ab 17 Uhr) gegen Ecuador. "Das wichtigste ist, dass ich an den Fußball denke und nicht ans Drumherum. Auch wenn die Leute denken: 'Was macht denn diese unerfahrene Rotznase hier?'"