Der Innenverteidiger von RB Leipzig ist einer der besten Defensivspieler der WM - und das mit nur 20 Jahren. Dafür wird er gelobt, gefeiert und von Top-Klubs gejagt.

Von Jonas Lugibihl

Am Ende stand die Null: Kroatien kassierte im letzten Gruppenspiel kein Gegentor. Weil auch Gegner Belgien nicht traf, reichte das Remis aus für den Einzug in das Achtelfinale. Dort treffen die Kroaten auf eine starke japanische Mannschaft (05.12.2022, 16.00 Uhr, Radio-Livereportage und Ticker bei Sportschau.de). Maßgeblich am Weiterkommen beteiligt war der Mann mit der Maske: Joško Gvardiol. Kurz vor der WM hatte er einen Nasenbeinbruch erlitten und trägt die Maske nun als Gesischtsschutz.

Gegen Belgien war der Innenverteidiger von Bundesligist RB Leipzig einer der Besten auf dem Platz und ließ deren Sturmtank Romelu Lukaku verzweifeln. Dessen beste Chance vereitelte er mit einer ebenso gewagten wie präzisen Grätsche. Mit insgesamt neun Klärungsaktionen verzeichnete er die meisten im Spiel, dazu kommt eine Passquote von 95 Prozent. Grund genug sich nach dem Spiel tränenreich von seiner mitgereisten Mutter feiern zu lassen.

Joško Gvardiol feiert nach dem Einzug ins Achtelfinale mit seiner Mutter.

Dalic: "Der beste Verteidiger der Welt"

Voll des Lobs war deswegen auch Kroatiens Trainer Zlatko Dalic nach dem Spiel: " Er ist der beste Verteidiger der Welt ", adelte der Coach seinen Schützling und fügte hinzu: " Er ist erst 20. Wenn er jetzt noch nicht die Nummer 1 sein sollte, dann wird er es werden. "

Bemerkenswerte Worte über einen Spieler, der eben erst am Anfang seiner Karriere steht. Tatsächlich ist Gvardiol aber herausragender Teil einer der bislang besten Defensiven des Turniers. Nur ein Tor kassierte die kroatische Mannschaft in der Gruppenphase - beim 4:1-Sieg gegen Kanada. Das darauffolgende 0:0 war dann die beste Leistung des kroatischen Defensivverbundes - und von Gvardiol.

Auf den Spuren des Gladiators

Dafür wurde er auch nicht nur von seiner Mutter ordentlich gefeiert - von den Zuschauern im Stadion, aber natürlich auch von Fans und Medien zuhause in Kroatien. So war sich die Sportzeitung "Sportske novosti" mit Trainer Dalic einig und titelte auf Englisch simpel " The Best " - der Beste.

Auch auf Social Media wurde Gvardiols Leistung gegen Belgien bejubelt. Ein User machte sich dabei die vage Ähnlichkeit Gvardiols zu Hollywood-Star Russel Crowe zu nutzen. Er montierte den Kopf des 20-jährigen auf den Körper des Schauspielers in seiner legendären Rolle als Maximus Decimus Meridius. Aus dem "Gladiator" wird so der "Gvardiator".

Im Blickfeld internationaler Top-Klubs

Die Leistungen des "Gvardiator" bei dieser WM, aber auch in Leipzig, wecken freilich das Interesse von internationalen Top-Klubs. So sollen bereits Juventus Turin, der FC Chelsea und auch der englische Meister Manchester City am Innenverteidiger dran sein.

RB Leipzig könnte von dessen ernormer Marktwertsteigerung profitieren: 19 Millionen Euro zahlten die Sachsen im Sommer 2021 an Gvardiols Jugendverein Dinamo Zagreb. Ein Weiterverkauf könnte ihnen momentan mehr als das Dreifache einbringen, denn sein Vertrag läuft erst 2027 aus.

Gvardiol selbst hatte für seine Karriere einst drei Wünsche geäußert: Für Dinamo Zagreb zu spielen, für die Nationalmannschaft aufzulaufen und irgendwann in England aufzutrumpfen. Zwei dieser Ziele hat er mit 20 Jahren bereits erreicht. Die Chancen für das dritte sind mit dieser WM auf jeden Fall nicht gesunken.