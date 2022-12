FIFA WM 2022 Wie ein Losentscheid ablaufen würde Stand: 01.12.2022 17:28 Uhr

In mehreren Gruppen der WM 2022 in Katar könnte ein Losentscheid nötig sein, um die Platzierung von Teams festzulegen. Auch Deutschland könnte in einer Lostrommel landen.

Von Chaled Nahar

Der Weg zum Losentscheid ist lang: Erst wenn Punkte, Tordifferenz, mehr erzielte Tore, der direkte Vergleich und die Fairplaywertung keine Entscheidung gebracht haben, wird die Platzierung zwischen gleich stehenden Mannschaften ausgelost.

Aktuell in könnte es in Gruppe F zu einem solchen Szenario zwischen Kroatien und Marokko kommen.

In der Gruppe E wäre ein Losentscheid zwischen Deutschland und Spanien um die Plätze zwei und drei unter folgenden Umständen möglich:

Deutschland gewinnt gegen Costa Rica 7:0

Japan gewinnt gegen Spanien 2:1

Spanien erhält im Verlauf der Spiele zwei Fairplay-Minuspunkte mehr als Deutschland. Derzeit hat Spanien 1 Minuspunkt, Deutschland 3.

Diese Minuspunkte können Spieler sammeln:

Gelbe Karte (1)

Gelb-Rote Karte (3, der Punkt für die einzelne Gelbe Karte entfällt)

Rote Karte (4)

Gelbe und glatt Rote Karte (5)

Los würde im Stadion des Spiels Japan - Spanien gezogen

Die FIFA bestätigte auf Anfrage, dass ein Losentscheid in der Gruppe E im Khalifa International Stadium stattfinden würde - also dem Stadion, in dem Spanien auf Japan trifft. Die Auslosung würde kurzfristig nach den beiden Spielen stattfinden.

Den möglichen Ablauf hat die FIFA 2022 nicht konkret veröffentlicht - bei der WM 2018 schon. Damals hieß es: