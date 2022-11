FIFA WM 2022 "Die Welt geschockt" - Japan feiert historischen WM-Sieg gegen Deutschland Stand: 23.11.2022 19:22 Uhr

Mit Bundesliga-Power und einem taktischen Kniff den viermaligen Weltmeister ausgetrickst: Bei der Fußball-WM in Katar feierte Japan gegen Deutschland einen historischen Sieg.

Von Dirk Hofmeister

"Japan hat die Welt geschockt" - beim größten japanischen Sportportal nikkansport.com war nach dem 2:1-Sieg gegen Ex-Weltmeister Deutschland nicht viel von der sonst üblichen asiatischen Zurückhaltung zu spüren. Auch der Chefreporter der großen Tageszeitung Nikkei griff zu Superlativen: "Dieser Sieg ist eine monumentale Errungenschaft in Japans Fußball-Geschichte" , schrieb Kazunori Kitagawa.

Erster Sieg nach 0:1-Rückstand

Ein historischer Erfolg war Japans Sieg gegen die Deutschen allemal: Erstmals in der WM-Geschichte konnte der Rekord-Asienmeister nach einem Rückstand noch gewinnen. Zuvor verloren die Japaner nach 0:1-Rückstand bei Weltmeisterschaften siebenmal und kamen zweimal noch zu einem Remis. Zudem gelang dem Team von Trainer Hajime Moriyasu erstmals ein WM-Sieg gegen den Mitfavoriten Deutschland.

Moriyasu: "Weiter von Deutschland lernen"

Moriyasu blieb bescheiden. Der 54-Jährige lobte Deutschland, das er mit seinem Team gerade besiegt hatte: "Es gibt so viele tolle Menschen und Spieler in Deutschland, die zur Entwicklung des japanischen Fußballs beigetragen haben" , sagte Moriyasu mit Blick auf die zahlreichen Bundesliga-Spieler in seinem Team. "Und wir wollen weiter von Deutschland lernen. Das wird die Zukunft unseres Fußballs ausmachen" , erklärte der Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Taktischer Kniff bringt Sieg

Eine Stunde zuvor hatte der Coach mit einem taktischen Kniff dem deutschen Team die dritte Auftaktniederlage bei einer Welt- oder Europameisterschaft hintereinander zugefügt. In der ersten Halbzeit zeigte sein Team bereits seine Stärken im Umschaltspiel, wie sie etwa beim Abseitstor von Daizen Maeda deutlich wurden (9.). Doch insgesamt hatten die Japaner wenig Zugriff auf das Match.

Einwechselspieler drehen Partie

In der Halbzeit wechselte Moriyasu noch einen Verteidiger ein, stellte hinten von Vierer- auf Fünferkette um. Das deutsche Team hatte mit der dichten, hoch pressenden Abwehr nun mehr und mehr Probleme. Ab der 60. Minute übernahmen die Japaner das Zepter und stellten die DFB-Auswahl mit schnellem Konterspiel und One-Touch-Fußball immer wieder vor Probleme.

Zudem bewies Japans Coach ein glückliches Wechsel-Händchen: Die Tore von Ritsu Doan (75.) und Takumo Asano (83.) erzielten seine Joker - zwei Spieler, die in Freiburg und Bochum in der Bundesliga spielen.

"Wir wussten, dass wir uns mehr um die Verteidigung kümmern müssen" , erklärte Moriyasu nach dem Spiel: "Deshalb habe ich das System umgestellt. Die Spieler wussten direkt, was ich damit meine und wie sie sich verhalten sollten" , erklärte der einstige Nationalspieler, der wegen einer vermeintlich zu starren Haltung und zu wenig Flexibilität nicht bei allen japanischen Fans beliebt ist.

2:1-Auftaktsieg wie schon 2018

Durch den Sieg hat Japan nun die Chance, wie bereits 2018 ins WM-Achtelfinale einzuziehen. Auch in Russland gelang den Japanern ein 2:1 zum Auftakt, damals wurde allerdings Kolumbien besiegt.

Gegen Costa Rica winkt das Achtelfinale