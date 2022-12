FIFA WM 2022 Harry Kane - Englands tragischer Elfmeterschütze Stand: 10.12.2022 23:33 Uhr

Zweimal trat der englische Kapitän im Viertelfinale gegen Frankreich vom Punkt an. Beim ersten Elfmeter traf er sicher und zog so mit Wayne Rooney als Rekordschütze gleich. Im zweiten Anlauf versagten Kane die Nerven - und England verlor.

Wembley-Stadion, 27. März 2015: England spielte in der Qualifikation zur EM 2016 gegen Litauen. Es stand 3:0 für die Gastgeber als Wayne Rooney, der Torschütze des ersten Treffers, ausgewechselt wurde. Für ihn kam ein 21-jähriger Stürmer von Tottenham Hotspur ins Spiel: Harry Kane.

Es dauerte keine 80 Sekunden und schon traf er in seinem Debüt für die "Three Lions". Nach einer Flanke von Raheem Sterling köpfte Kane den Ball rechts unten ins Eck. Sein erster Treffer im ersten Spiel markierte den Beginn einer großen Nationalmannschaftskarriere.

Nur ein Tor fehlte auf Rooney

Al-Bayt-Stadion, 10. Dezember 2022: Siebeneinhalb Jahre und 79 Länderspiele führte Harry Kane seine Mannschaft als Kapitän auf dem Platz. Im Viertelfinale ging es gegen den amtierenden Weltmeister aus Frankreich. Nach dem vierten Platz 2018 und der Vize-Europameisterschaft 2021 waren die Erwartungen hoch.

Für Harry Kane hatte dieses Spiel eine weitere Bedeutung: Er konnte mit Wayne Rooney als englischem Rekordschützen gleichziehen. 53 Tore hatte dieser in 120 Spielen erziehlt. Kane ging mit 52 Toren auf dem Konto in seinen 80. Einsatz.

FIFA WM 2022 England stark - aber Giroud köpft Frankreich ins Halbfinale Das bessere Team ist ausgeschieden - England hat trotz einer starken Leistung gegen Frankreich das Halbfinale bei der WM verpasst. Matchwinner für die Équipe war Olivier Giroud, Englands tragischer Held hieß Harry Kane.

Kane zieht mit Rooney gleich

Harry Kane gilt als sicherer Elfmeterschütze: Im Dress der Nationalmannschaft hatte er bislang nur drei Tore verschossen. So war es auch keine Frage, dass der Kapitän zum Elfmeter antrat, wenn die Engländer - wie in diesem Viertelfinale - in Rückstand geraten waren.

In der 51. Minute wurde Saka von Tchouaméni gefoult, Kane legte sich den Ball zurecht und verwandelte den Elfmeter sicher gegen seinen Tottenham-Kollegen Hugo Lloris. Gleichstand mit Frankreich. Gleichstand mit Wayne Rooney.

Harry Kane jubelt nach dem ersten Elfmeter.

Dann versagen die Nerven

Frankreich schlug zurück und ging durch Olivier Giroud erneut in Führung. Theo Hernandez' Foul an Mason Mount in der 82. Minute gab Kane dann die erneute Möglichkeit vom Punkt zu treffen. Zum erneuen Ausgleich. Zur Führung in der Rekordtorschützenliste.

Kane lief gegen Lloris an - und jagte den Ball über die Latte. Der 54. Treffer gelang ihm nicht. Der Vorteil lag weiter bei den Franzosen. Den Engländern blieb nur noch wenig Zeit. Sie nutzten sie nicht.

Harry Kane verschießt den zweiten Elfmeter.

Wie bereits im EM-Finale 2021 - als sie im Elfmeterschießen gegen Italien verloren - ist ein verschossener Elfmeter Sinnbild für das Scheitern der "Three Lions". Für die Engländer ist das Turnier vorbei.

Nach dem Anpfiff ging Kane zu Boden. Die Kameras wollten den enttäuschten Stürmer einfangen. Doch der englische Keeper Jordan Pickford schickte sie weg. Kanes Leiden war für ihn zu groß, um sie in Nahaufnahme zu zeigen.

Rooney tröstet und gratuliert

Nach dem Spiel verteidigte Kanes Teamkollege Jordan Henderson seinen Kapitän: " Wie viele hat er für uns getroffen? Wie viele Elfmeter? Wie viele Tore? Er ist ein Weltklasse-Stürmer. Ohne ihn kann ich mir unser Team nicht vorstellen. "

Unterstützende Worte kamen auch von dem, mit dem Kane auf so tragische Weise gleichzog. Auf Twitter schrieb Rooney, wie traurig, wie bitter entäuscht - und trotzdem stolz er auf das Team sei. Kane gratulierte er für die Egalisierung seines alten Rekords: " Du wirst bald der Einzige dort sein und ich könnte mir keinen besseren Nachfolger vorstellen."