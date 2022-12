FIFA WM 2022 Sané stürmt, Füllkrug auf der Bank: Aufstellung von Deutschland gegen Costa Rica Stand: 01.12.2022 19:01 Uhr

Die Aufstellung ist da: Trainer Hansi Flick nimmt gegen Costa Rica eine Änderung vor und bringt Leroy Sané von Beginn an. Joshua Kimmich rückt in die Viererkette, Niclas Füllkrug bleibt die Jokerrolle.

Spielt er oder spielt er nicht? Es gab in den vergangenen Tagen wohl kaum eine Frage, über die in Fußball-Deutschland mehr diskutiert wurde, als über einen möglichen Startelf-Einsatz von Niclas Füllkrug. Gegen Spanien rettete der Stürmer von Werder Bremen nach seiner Einwechslung den wichtigen Punkt, gegen Costa Rica sitzt er erneut nur auf der Bank. Dafür neu dabei: Leroy Sané. Der Bayern-Angreifer kommt für Thilo Kehrer in die Startelf und vervollständigt das bayerische Quartett in der Offensive.

Kimmich spielt Rechtsverteidiger

Damit ist auch klar: Joshua Kimmich rückt in die Viererkette und übernimmt den Rechtsverteidiger-Job von Kehrer. Die Doppelsechs bilden Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. "Wir wollen so noch mehr spielerische Akzente setzen", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff der Sportschau.

Für diese Elf hat sich Flick entschieden:

Neuer - Kimmich, Rüdiger, Süle, Raum - Goretzka, Gündogan - Gnabry, Musiala, Sané - Müller