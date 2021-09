UEFA -Präsident Aleksander Ceferin machte dagegen deutlich, dass er sich gegen die Idee stellt. "Die WM ist so wertvoll, weil sie selten stattfindet. Eine WM alle zwei Jahre führt unserer Ansicht nach zu mehr Beliebigkeit, weniger Bedeutung. Sie würde das Turnier entwerten" , sagte Ceferin. "Mehr ist nicht immer besser." Die Spieler bräuchten nicht noch weitere Sommer mit Turnieren, sondern Erholungsphasen.

FIFA prüft "Änderung des Kalenders" , Pressekonferenz am Donnerstag

Eine Expertengruppe der FIFA beschäftigt sich in dieser Woche in Doha/Katar mit der Zukunft des Männerfußballs. Man wolle "Optionen zur Änderung der internationalen Spielkalender prüfen" , so die FIFA . Der Kalender ist derzeit bis einschließlich 2024 festgelegt. Zu dieser Gruppe gehören die deutschen Ex-Weltmeister Sami Khedira, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann sowie frühere Stars wie Roberto Carlos, Marco van Basten oder Didier Drogba. Auch dabei sind Michael Owen, Yaya Touré und Javier Mascherano, die allesamt schon öffentlich für den neuen Rhythmus geworben haben.