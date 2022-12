FIFA WM 2022 Argentinien gegen Frankreich im WM-Finale - so könnten sie spielen Stand: 18.12.2022 08:32 Uhr

Argentinien gegen Frankreich, Messi gegen Mbappé: Die WM 2022 in Katar hat ihr Traumfinale. Mit welchen Aufstellungen gehen die beiden Teams ins Rennen?

Am Sonntag (18.12.2022, ab 16 Uhr live in der ARD und im Livestream auf sportschau.de) gibt es den Showdown der WM 2022 in Katar. Frankreich will als erste Mannschaft seit 60 Jahren (Brasilien 1962) den WM Titel verteidigen, Argentinien will nach 36 Jahren des Wartens endlich wieder triumphieren.

So könnte Frankreich spielen

Trainer Didier Deschamps hat seit dem ersten Spiel gegen Australien (4:1) von 26 erlaubten nur noch 24 Akteure zur Verfügung. Der 54-jährige Coach nominierte für den kurz vor dem Start verletzt abgereisten Karim Benzema niemanden nach. Zudem verletzte sich Lucas Hernández gegen die "Socceroos" schwer.

Lloris wird Geschichte schreiben

Doch Deschamps hat seinen Stamm, auf den er vertraut. Gegen Argentinien wird der Weltmeister-Kapitän von 1998 auf sein bewährtes 4-3-3-System setzen, das je nach Spielsituation in ein 4-2-3-1 modifiziert werden kann.

Im Tor wird wie immer Kapitän Hugo Lloris stehen. Der Keeper von den Tottenham Hotspur ist bereits französischer Rekordnationalspieler. Mit dem Einsatz im Finale kann der 35-Jährige Geschichte schreiben und alleiniger WM-Rekordtorhüter (vor Manuel Neuer) werden.

Koundé hat Pavard den Rang abgelaufen

Hinten rechts dürfte Jules Koundé beginnen. Der Profi vom FC Barcelona ist eigentlich in der Innenverteidigung beheimatet, gibt bei den "Bleus" aber den Außenverteidiger. Er hat Benjamin Pavard, der im französischen WM-Auftaktspiel gegen Australien als Rechtsverteidiger gestartet war, den Rang abgelaufen.

Links ist Theo Hernández gesetzt. Der Spieler des AC Mailand nutzte die Chance, die sich ihm durch die Verletzung seines Bruders Lucas bot, und weist mit 437 von 540 möglichen Minuten die viertmeiste Einsatzzeit aller Feldspieler der Franzosen auf. Theo Hernández überzeugte mit starken Leistungen und brachte die "Equipe Tricolore" im Halbfinale gegen Marokko (2:0) mit seinem Treffer zum 1:0 früh auf die Siegerstraße.

Frankreichs Abwehrspieler erkältet

In der Innenverteidigung wird es spannend. Abwehrchef Raphael Varane und Ibrahima Konaté, die gegen Marokko begannen, laborieren beide an Erkältungssymptomen. Der zuletzt angeschlagene Dayot Upamecano von Bayern München, zuvor im französischen Abwehrzentrum gesetzt, könnte wieder in die erste Elf rücken. Prognose: Sofern alle drei Innenverteidiger fit sind, wird Deschamps auf Varane und Upamecano setzen.

Das französische Dreiermittelfeld wird wie in den Spielen zuvor besetzt sein. Aurelién Tchouameni wird auf der Sechs spielen und versuchen, alle Löcher zu stopfen. Der 22-Jährige nutzte bei der WM 2022 die Chance, die sich ihm dank des Fehlens etablierter Kräfte wie N’Golo Kanté und Paul Pogba geboten hat. Je nach Spielsituation neben oder vor ihm wird Adrien Rabiot agieren, das Zusammenspiel der beiden funktioniert auf hohem Niveau.

Griezmann plötzlich Arbeitsbiene

Das Dreier-Mittelfeld komplettiert Antoine Griezmann in einer neuen, defensiveren Rolle. Der Torschützenkönig der EM 2016, damals noch als Stürmer, ist nach vorne mit vielen Freiheiten ausgestattet, in der Defensivarbeit muss er aber liefern. Beide Aufgaben erledigt Griezmann in Katar bisher mit Bravour.

In vorderster Reihe sind bei den "Bleus" Kylian Mbappé (links), Olivier Giroud (Sturmzentrum) und Ousmane Dembélé (rechts) gesetzt. Für Deschamps gibt es vor dem Finale keinen Grund, daran etwas zu ändern.

So könnte Argentinien spielen

Auch Argentinien hat wenig Anlass, etwas anders zu machen als zuletzt. Immerhin war das 3:0 gegen Kroatien das beste Turnierspiel der Südamerikaner, die ihre Mission "dritter WM-Titel" wohl im 4-4-2-System angehen werden. Im Laufe des Turniers spielten die Argentinier auch schon im 4-3-3 und im 5-3-2, allerdings ist das 4-4-2 angesichts der französischen Offensivpower am wahrscheinlichsten.

Im Tor wird Emiliano Martínez stehen. Der Keeper von Aston Villa ist seiner Mannschaft ein sicherer Rückhalt, im Viertelfinale gegen die Niederlande (2:2, 4:3) avancierte er als Elfer-Killer zum Sieggaranten seiner Mannschaft.

In der Viererkette könnten Nahuel Molina (rechts), Cristian Romero, Nicolas Otamendi (beide innen) sowie Rückkehrer Marcos Acuna (fehlte gegen Kroatien gelbgesperrt ) oder Nicolas Tagliafico (rechts) beginnen. Innenverteidiger Lisandro Martinez, im Halbfinale gegen Kroatien noch in der Startelf, muss wohl zunächst auf die Bank.

Bewährte Formation im Mittelfeld

Im Mittelfeld ist Rodrigo de Paul auf der rechten Seite gesetzt, zentral ziehen Leandro Paredes und der bislang in Katar stark auftrumpfende Enzo Fernandez die Fäden. Links hat Alexis Mac Allister, eine der Entdeckungen der WM 2022, seit dem zweiten argentinischen Gruppenspiel einen Stammplatz.

Messi und Álvarez im Angriff

Über den Angriff muss man bei der "Albiceleste" nicht viele Worte verlieren. Lionel Messi ist Kapitän, Führungsspieler und Antreiber Argentiniens. Der sechsfache FIFA-Weltfußballer trumpft in Katar mit Topleistungen auf und will unbedingt seine Mannschaft zum WM-Titel führen.

Mit Julián Álvarez hat Messi den perfekten Partner im Sturm der "Seleccion" an seiner Seite. Der 22-jährige ist spätestens seit seinem Solo über den halben Platz zum 2:0 gegen Kroatien weltbekannt. Der nur 1,70 Meter große Stürmer ist ein "Mentalitätsmonster" und noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen.

Eines ist indes bereits vor dem Endspiel klar: Egal wer spielt - das Traumfinale der WM 2022 in Katar elektrisiert die Fußball-Welt.

Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich: Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, Hernández - Tchouameni, Rabiot, Griezmann - Mbappé, Giroud, Dembélé

Argentinien: Martínez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - de Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister - Messi, Álvarez