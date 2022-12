FIFA Klub-WM ab 2025 mit 32 Teams Stand: 16.12.2022 12:13 Uhr

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am Freitag (16.12.2022) bekanntgegeben, dass auch das Teilnehmerfeld der Klub-WM zukünftig erweitert wird. Ab 2025 nehmen 32 Teams am Wettbewerb teil. Über Austragungsort und weitere Details sei auf der Sitzung des Councils des Fußball-Weltverbandes am Freitag " noch nicht gesprochen " worden. Auch eine Klub-Weltmeisterschaft für Frauen sei " in Planung ".

Damit wird es im nächsten Jahr (1. bis 11. Februar) in Marokko - die FIFA bestätigte am Freitag den nordafrikanischen Staat als Austragungsort - vorerst zum letzten Mal eine Austragung mit 24 Teilnehmern geben. Nachdem die eigentlich in China geplante Klub-WM im vergangenen Sommer aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt wurde, ist sie nicht nur zeitlich, sondern auch örtlich verlegt worden.

Marokko kämpft auch um die WM der Nationalmannschaften

Bereits 2013 und 2014 hatte Marokko das Turnier ausgetragen. Für die WM bewarb sich das nordafrikanische Land bislang fünfmal vergeblich, für 2030 nimmt Marokko einen weiteren Anlauf. Die sechs Gewinner der wichtigsten Kontinentalwettbewerbe nehmen an der Klub-WM teil, dazu kommt eine Mannschaft aus dem Land des Gastgebers. Als europäischer Vertreter ist Champions-League-Sieger Real Madrid dabei.

Schon für das Turnier 2021 hatte die FIFA das Ziel, mit 32 Mannschaften zu starten, aufgrund der kalendarischen Schwierigkeiten durch die Corona-Ausfälle wurde dieser Plan jedoch auf Eis gelegt - und nun für die folgende Ausgabe umgesetzt. Doch auch ohne pandemische Terminveränderungen steht damit eine Konfrontation zwischen FIFA, UEFA und den nationalen Ligen bevor.

Neue Länderspielfenster, neues weltweites Turnier

Je größer ein Turnier, desto mehr Zeit braucht es für die Austragung. Dabei ist schon jetzt wenig Platz in einem Sportjahr, immer mehr Spiele erwarten die Profis - nun kommen noch mehr dazu, und auch die Reisestrapazen steigen. Infantino betonte dennoch, dass es wichtig sei, den Spieler genügend Pausen zwischen einzelnen Partien und für Urlaube einzuräumen.

Dafür strukturiert die FIFA auch teilweise die Länderspielphasen um, aus zwei Perioden mit zwei Spielen eine mit vier Partien machen. Dadurch seien die sportlichen Strapazen gleich, der Aufwand für Reisen werde jedoch abgesenkt. In EM- und WM-Jahren soll es aber auch eine Art Freundschaftsspielturnier geben, die Infantino " FIFA World Series " nennt, geben, bei der Mannschaften aus unterschiedlichen Kontinenten aufeinander treffen sollen.