FIFA WM 2022 England gegen Iran - Kniefall, aber Verwirrung um "One-Love"-Binde Stand: 21.11.2022 10:19 Uhr

Die englische Nationalmannschaft will vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen den Iran in die Knie gehen. Widersprüchliche Meldungen gibt es um das tragen der "One Love"-Kapitänsbinde.

Von Johann Schicklinski

England will sein WM-Auftaktspiel gegen den Iran für ein politisches Zeichen nutzen. Nationaltrainer Gareth Southgate kündigte an, dass seine Spieler vor dem ersten Match der Gruppe B den sogenannten Kniefall praktizieren werden. Die "Three Lions" wollen sich vor dem Anpfiff hinknien, eine symbolische Protestgeste gegen Rassismus.

Southgate: "Dafür stehen wir als Team"

" Wir haben innerhalb des Teams darüber gesprochen, den Kniefall zu machen ", sagte Southgate. " Wir haben das Gefühl, dass wir das tun sollten. Denn wir als Team stehen für bestimmte Werte - und das seit langem ."

Seine Mannschaft hatte die Geste nach dem Corona-Lockdown 2020 bis zu den Nations-League-Spielen im September wettbewerbsübergreifend bei 33 Partien in Folge gezeigt. In der englischen Premier League wird der Kniefall nur noch vor bestimmten Spielen und großen Anlässen praktiziert. Southgate sagte dazu: " Ich verstehe diese Haltung. Aber wir glauben, dass eine WM das Größte überhaupt ist ."

Southgate: "Ein starkes Statement"

Gleichzeitig kündigte der 52-Jährige an, dass seine Mannschaft den Kniefall auch bei allen weiteren englischen Spielen in Katar zeigen werde. " Wir denken, dass es ein starkes Statement ist und um die Welt gehen wird. Wir wollen damit insbesondere jungen Menschen zeigen, dass Inklusion sehr wichtig ist ", so Southgate.

Trägt Kane die "One-Love"-Armbinde?

Ob Englans Kapitän Harry Kane gegen den Iran die "One-Love"-Kapitänsbinde tragen wird, scheint indes noch offen. Zwar hatte der Stürmer am Sonntag (20.11.2022) angekündigt, diese tragen zu wollen. Doch laut englischen Medienberichten fürchte der Englische Fußballverband FA "sportliche Sanktionen" seitens des Weltverbandes FIFA, etwa eine Gelbe Karte für Kane.

Springt auch Wales noch ab?

Verbandsboss Mark Bullingham sprach in einem Radio-Interview von einer dynamischen Situation. Bullingham hatte in der vergangenen Woche noch angekündigt, Strafen in Kauf nehmen zu wollen. Auch Wales, das am Abend (20 Uhr) auf die USA trifft, könnte nach einer Androhung von Sanktionen kurzfristig abspringen.

Dabei hatte Kane am Sonntag noch beteuert, ein Zeichen setzen zu wollen. " Die FA befindet sich in Gesprächen mit der FIFA. Wir finden die Geste wichtig. Wir haben deshalb klargemacht, dass wir sie machen wollen ", hatte der Angreifer gesagt. Rückendeckung bekam Kane von Southgate, der imTragen der Binde " ein starkes Signal " sieht.

Um die Armbinde gibt es bereits seit langem Diskussionen. Die Binde zeigt ein buntes Herz und den Slogan "One Love". Die Aktion kommt vom Verband der Niederlande und soll ein Zeichen gegen Homophobie, Antisemitismus, Rassismus und für Menschenrechte und Frauenrechte sein. Sieben Teams hatten urpsrünglich angekündigt, die Binde bei der WM tragen zu wollen. Die FIFA will die symbolische Aktion verhindern, doch die Verbände widersetzen sich.

Auch der deutsche Natiobaltorhüter Manuel Neuer hatte angekündigt, das umstrittene Stückchen Stoff beim Auftaktspiel gegen Japan (Mittwoch, 23.11.2022, 14 Uhr ) tragen zu wollen. Er habe "keine Angst" vor möglichen Konsequenzen durch den Weltverband.

DFB-Pressesprecherin Wülle: "Warten Entscheidung ab"

DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle verwies am Montag (21.11.2022) auf laufende Beratungen der Arbeitsgruppe der Europäischen Fußball-Union UEFA mit der FIFA. "Wir warten diese Entscheidung ab", sagte Wülle während eines DFB-Medientermins. "Wenn die ersten Teams auf den Rasen gehen, werden wir sehen, wie die Entscheidung ist."