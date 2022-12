FIFA WM 2022 Upamecano - Vom "Bruder Leichtfuß" zu Frankreichs "Fels in der Brandung" Stand: 09.12.2022 18:24 Uhr

Dayot Upamecano ist bei der WM 2022 in der französischen Abwehr ein absoluter Leistungsträger. Das war nicht immer so, doch der Innenverteidiger scheint endlich angekommen.

Unter Fußball-Experten herrscht bereits seit Jahren Einigkeit darüber, dass Dayot Upamecano das Potenzial hat, einer der weltbesten Abwehrspieler zu sein. Die Frage lautete bislang immer: Wann ist es soweit? Nach seinen bisherigen Leistungen bei der WM 2022 in Katar muss die Antwort lauten: Jetzt! Vor dem Viertelfinalduell gegen England (10.12.2022, 20 Uhr) ist Upamecano bei den " Bleus " wichtig wie nie!

Deschamps setzt auf Upamecano

Im Golfstaat ist der 24-Jährige vom FC Bayern München eine Bank in der französischen Innenverteidigung. Nationaltrainer Didier Deschamps vertraute ihm von Beginn der WM an.

Sowohl im Auftaktmatch des Weltmeisters gegen Australien (4:1), im zweiten Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1) und im Achtelfinale gegen Polen (3:1) spielte er über die kompletten 90 Minuten. Lediglich im für Frankreich bedeutungslosen dritten Vorrundenspiel gegen Tunesien (0:1) schonte ihn der Coach.

Lewandowski bleibt gegen Frankreich blass

Kalkül vom Weltmeistertrainer von 2018, denn Deschamps braucht Upamecano in der K.o.-Runde. So wie gegen Polen, als er zusammen mit Raphael Varane, seinem Nebenmann in der französischen Innenverteidigung, die gegnerische Offensive um Superstar Robert Lewandowski nahezu komplett kaltstellte. Den Osteuropäern gelangen nur drei Schüsse aufs Tor Frankreichs, der Ehrentreffer durch Lewandowski resultierte aus einem Elfmeter weit in der Nachspielzeit. Upamecano erfüllte seine Aufgabe als " Fels in der Brandung " mit Bravour - einmal mehr.

Lob von Coach Deschamps

" Er hat bei dieser WM bisher sehr gut gespielt ", hatte Deschamps seinen Abwehrspieler bereits vor dem Achtelfinalduell mit den Polen gelobt: " Er und Raphael Varane sind das beste Duo für unsere Innenverteidigung ."

Varane: " Ich fühle mich an seiner Seite wohl "

Auch sein Kollege Varane, der halbrechts agiert, während Upamecano den halblinken Part ausfüllt, ist voll des Lobes über das Zusammenspiel. " Er hat viele Qualitäten, wir ergänzen uns gut ", sagte der erfahrene Abwehrspieler von Manchester United. Der 29-Jährige, der von Deschamps gegen Australien nicht eingesetzt wurde und danach dreimal starten durfte, nannte die Vorzüge seines Partners: " Er ist intelligent, hat ein gutes Stellungsspiel und eine gute Einstellung. Ich fühle mich an seiner Seite wohl ."

Gegen England warten nun Harry Kane, Bukayo Saka und Co. auf die französische Defensive. Upamecano freut sich auf das Spiel. " Natürlich ist es ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft, das ist keine Kleinigkeit ", sagte er: " Ich werde versuchen, alles zu geben und meine Präsenz zu zeigen ."

Dass Upamecano in der " L'Equipe tricolore " gesetzt ist und bei der WM so stark auftrumpft, war vorab nicht unbedingt abzusehen. Vor dem Turnier in Katar hatte er erst sieben Länderspiele auf dem Konto. In der letzten Partie vor der WM, einem 0:2 in der Nations League gegen Dänemark Ende September, spielte er zwar über 90 Minuten, doch sein letzter Einsatz für Frankreich zuvor war im November 2021 gewesen. Obwohl einsatzfähig, hatte Deschamps in der Zwischenzeit einige Male auf den 1,86 Meter großen Abwehrspieler verzichtet.

FIFA WM 2022 England macht Traum-Viertelfinale gegen Frankreich perfekt England gewinnt klar gegen den Senegal und zieht ins WM-Viertelfinale ein. Nach zähem Beginn reichen den "Three Lions" drei gute Aktionen. Jetzt wartet Frankreich.

Konate: " Was Upamecano uns zeigt, ist außergewöhnlich "

Ein Denkzettel, der Wirkung zeigte. Upamecano überzeugte in der Vorbereitung auf die WM 2022 und ließ Innenverteidiger wie Jules Kounde (FC Barcelona), Ibrahima Konate (FC Liverpool) oder William Saliba (Arsenal London) hinter sich.

Anerkennung für seine Leistungen erntete Upamecano sogar von einem Konkurrenten. " Ich bin nicht überrascht von dem, was er hier abruft. Ich kenne seine Fähigkeiten, weil ich jahrelang mit ihm in Leipzig zusammengespielt habe ", sagte Konate, der beim Turnier in Katar zweimal in der französischen Anfangsformation stand, während einer Pressekonferenz über Upamecano: " Was er uns zeigt, ist außergewöhnlich, genau wie sein Niveau ."

Upamecano hat seine Fehler minimiert

Upamecano agiert auf Weltklasse-Niveau, weil er sein Potenzial jetzt endlich voll abruft. Er trumpft bei der WM mit den Stärken auf, die ihn seit langem auszeichnen. Dazu gehören eine hohe Geschwindigkeit, eine extreme Körperlichkeit, Zweikampfstärke und ein sicheres Passspiel. Abgestellt hat er seine Schwächen: Er spielt cleverer, antizipiert mehr und vermeidet damit unnötige Duelle. Zudem hat der in der Vergangenheit auch schon mal als " Bruder Leichtfuß " titulierte Abwerspieler seine Fehler minimiert - und sein mitunter allzu risikoreiches Spiel.

FIFA WM 2022 Kylian Mbappé - Superstar in Frankreichs "Superbande" Weltmeister Frankreich feiert Kylian Mbappé, der dem WM-Achtelfinale gegen Polen seinen Stempel aufdrückt: atemberaubendes Tempo, hervorragende Technik, zwei Tore.

Seine Konstanz auf hohem Niveau hatte er im Vorfeld der WM 2022 auch schon beim FC Bayern nachgewiesen. Nach wackligem Saisonstart inklusive mehrerer Patzer stabilisierte er sich - ebenso wie die gesamte Mannschaft - zunächst und glänzte zuletzt mit starken Leistungen.

Auch beim FC Bayern mittlerweile angekommen

Ohnehin ist er beim FCB mittlerweile angekommen, nachdem der im Sommer 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Innenverteidiger in seiner ersten Saison noch Anpassungsprobleme und vor allem viele Wackler gezeigt hatte.

"L' Equipe": "Upamecano - endlich befreit!"

Nun beweist er auf der ganz großen Bühne, was er kann. Gegen Dänemark lieferte Upamecano sein bisher wohl bestes Länderspiel ab. Er gewann gegen die Skandinavier 100 Prozent seiner Zweikämpfe, seine Passquote lag bei 97 Prozent. Er spielte so gut, dass die französische Sportzeitung " L' Equipe " anschließend titelte: " Upamecano - endlich befreit! "

Das gleiche Blatt, das nach der Dänemark-Pleite im September noch geurteilt hatte: " Upamecano hat versagt. Er wirkte verloren !" Längst Vergangenheit, dafür hat der Innenverteidiger mit seinen Leistungen in Katar gesorgt.

Upamecano ist bei den " Bleus " angekommen

Upamecano selbst äußerte sich nach der Partie gegen die Dänen auch. " Ich habe vor der WM gesagt, dass ich das, was ich beim FC Bayern zeige, auch in der französischen Nationalmannschaft zeigen kann ", sagte er. Und weiter: " Ich bin jung in die Nationalmannschaft gekommen und brauchte Zeit. Mittlerweile fühle ich mich viel besser. " Das merkt ihm bei der WM 2022 deutlich an.

Seine Statements zeigen aber auch, dass er kein Freund großer Worte ist. Upamecano zeigt sich in der Öffentlichkeit zurückhaltender als auf dem Platz. Stattdessen lässt er dort Taten sprechen - und will das auch beim Klassiker gegen England wieder tun. Und zwar als Frankreichs "Fels in der Brandung".